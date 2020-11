Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Europa Schluss Schwung lässt nach vor US-Feiertag An Europas Börsen hat der Schwung zur Wochenmitte sichtbar nachgelassen. Der EuroStoxx 50 schaffte es nach zeitweisen Verlusten auf den letzten Metern immerhin noch in positives Terrain: Er schloss 0,11 Prozent fester bei 3511,90 Punkten. Am …