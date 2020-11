BOSTON (dpa-AFX) - Die professionellen Aktienanleger sind einer Befragung von State Street zufolge im November insgesamt etwas zuversichtlicher geworden. Der von dem Vermögensverwalter ermittelte Investor Confidence Index (ICI) legte nach zwei leichten Rückgängen in Folge zwar wieder deutlich zu, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Der ICI blieb aber mit dem Anstieg um 10,6 Punkte auf 90,7 Punkte aber unter der neutralen 100-Punkte-Schwelle.

Regional war die höhere Risikofreude der Investoren in erster Linie auf einen Anstieg des nordamerikanischen Teilindex zurückzuführen. Dieser zog um 10,6 Punkte auf 87,4 Punkte Zähler an, während der asiatische ICI nur um 3,3 Punkte auf 95,1 Punkte zulegte. Das auf Europa ausgelegte Stimmungsbarometer fiel sogar den zweiten Monat in Folge, und zwar um 1,8 Punkte auf 92,0 Punkte.