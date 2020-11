APA ots news: CA Immo nach drei Quartalen mit positivem Konzernergebnis und operativem Ertragswachstum

Starkes operatives Ergebnis mit Zuwächsen bei Mieterlösen, EBITDA und FFO trotz Covid-19-Umfelds



Wien (APA-ots) - Nachhaltiges Ergebnis (FFO I) mit 104,7 Mio. (1,13 je Aktie) 3,3% über dem Vorjahreswert (30.9.2019: 101,4 Mio. ) Nettomieterlöse um 10,5% auf 159,5 Mio. gesteigert (30.9.2019: 144,4 Mio. ); Belastungen angesichts der Covid-19-Pandemie in Höhe von insgesamt -3,2 Mio.

Operatives Ergebnis (EBITDA) mit 136,1 Mio. um 3,0% über dem Vorjahreswert von 132,1 Mio. . Bereinigt um einen Einmaleffekt (Rückstellung für mögliche Gerichtsgebühren) steht das EBITDA bei 161,6 Mio. (+22,3% zum Vorjahreswert)

Neubewertungsergebnis von -21,5 Mio. zeigt negative Wertanpassungen von Immobilien mit Hauptnutzungsart Hotel und Einzelhandel sowie von Bestandsgebäuden in CEE (30.9.2019: 193,5 Mio. ); positives Neubewertungsergebnis in Q3 in Höhe von 5,5 Mio. Konzernergebnis mit 88,0 Mio. deutlich unter dem Vorjahreswert - im Wesentlichen bedingt durch das schwächere Neubewertungsergebnis (30.9.2019: 177,9 Mio. )

Substanzwert: EPRA NAV je Aktie bei 38,36 (31.12.2019: 38,36 ), IFRS NAV je Aktie bei 31,83 (31.12.2019: 31,90 )

Jahreszielsetzung 2020 für das nachhaltige Ergebnis (FFO I) liegt unverändert bei >126 Mio. (Jahreszielsetzung 2019: >125 Mio. ).

CA Immo weist ein weiteres Quartal in Folge ein starkes operatives Ergebnis und deutlich positives Konzernergebnis aus. Das organische Portfoliowachstum durch eigene Projektfertigstellungen und die anhaltend hohe Auslastung des Immobilienbestands (Vermietungsquote: 95%) bewirkten einen weiteren starken Zuwachs der Nettomietergebnisse (+10,5% zum Vorjahreswert). Trotz eines positiven Bewertungsbeitrags im 3. Quartal wirkt sich das - in Folge der Pandemie und ihrer vielfältigen Auswirkungen - negative Neubewertungsergebnis nach wie vor belastend auf das Konzernergebnis aus. Mit der Übernahme von insgesamt drei Bürogebäuden in Berlin und München (davon zwei Projektfertigstellungen und eine Bestandsakquisition) sowie dem Ankauf eines Bürogebäudes in Warschau setzte CA Immo ihr Portfoliowachstum im Jahr 2020 weiter fort.