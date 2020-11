--------------------------------------------------------------------------------

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer

europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 4

ÜberblickMeldung erfolgt nach FristablaufAchtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenneine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.1. Emittent: Wienerberger AG2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)3. Meldepflichtige PersonName: Teachers Insurance and Annuity AssociationSitz: New York CityStaat: USA4. Namen der Aktionäre: 1. College Retirement Equities Fund; 2. TIAA-CREF QntIntl Small-Cap Equity Fund5. Datum der Schwellenberührung: 20.11.20206. Gesamtposition der meldepflichtigen Person______________________________________________________________________________| | |Prozentanteile| | || | | der | | || | | Stimmrechte, | | || |Prozentanteile| die die | | || | der | Finanz-/ | Summe von |Gesamtzahl der|| | Stimmrechte, | sonstigen |7.A + 7.B in %| Stimmrechte || |die zu Aktien | Instrumente | |des Emittenten|| |gehören (7.A) |repräsentieren| | || | | (7.B.1 + | | || | | 7.B.2) | | ||__________________|______________|______________|______________|______________|| Situation am | | | | || Tag der | 4,04 % | 0,00 % | 4,04 % | 115 187 982 ||Schwellenberührung| | | | ||__________________|______________|______________|______________|______________|| Situation in der | | | | ||vorherigen Meldung| 4,35 % | 0,00 % | 4,35 % | ||(sofern anwendbar)| | | | ||__________________|______________|______________|______________|______________|Details7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:____________________________________________________________________________|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören ||____________________________________________________________________________|| | Anzahl der Stimmrechte | Prozentanteil der Stimmrechte || |_______________________________|_______________________________|| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt || Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG || | 2018) | 2018) | 2018) | 2018) ||____________|_______________|_______________|_______________|_______________||AT0000831706| 0| 4 652 886| 0,00 %| 4,04 %||____________|_______________|_______________|_______________|_______________|| Subsumme A | 4 652 886 | 4,04 % ||____________|_______________________________|_______________________________|