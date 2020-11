BioNTech geht eine langfristige Kooperation mit InstaDeep ein. Deren Plattform soll BioNTech dabei unterstützen, künstliche Intelligenz (AI) und maschinelles Lernen für die Identifizierung und die Entwicklung neuer Immuntherapien zu nutzen. Dabei geht es sowohl um Krebs als auch um Infektionskrankheiten.Die beiden Unternehmen werden zusammen in London (Großbritannien) sowie in Mainz ein AI Innovation Lab aufbauen. So sollen ...