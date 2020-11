Ergebnisse aus 2-Jahres-Studie mit 229 in einer britischen staatlichen Klinik behandelten Wunden ergeben Verbesserung der Wundheilungsraten um 23 % dank Fluoreszenz-Point-of-Care-Bildgebung

Die Studie zeigt auch, dass die routinemäßige Verwendung der Fluoreszenzbildgebung in Kombination mit einer klinischen Bewertung zu einer erheblichen Senkung des Antibiotikakonsums und der Kosten für antimikrobielle Verbände führt

TORONTO und LONDON, 25. November 2020 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., das führende Unternehmen im Bereich Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung zur Echtzeit-Erkennung von Bakterien in Wunden, hat heute die Veröffentlichung von Ergebnissen einer 2-jährigen retrospektiven Studie mit 229 Fußgeschwüren in Diagnostics bekannt. Diabetische Fußgeschwüre stellen eine zunehmende finanzielle Belastung für den britischen Nationalen Gesundheitsdienst (NHS) dar und kosten jährlich bis zu 962 Mio. GBP1. Antimikrobielle Stoffe machen einen sehr variablen Teil dieser Kosten aus, was zum Teil auf die klinischen Herausforderungen zurückzuführen ist, die mit der Diagnose der Bakterienbelastung und der Auswahl einer geeigneten Behandlungsweise verbunden sind.2 Es sind daher verbesserte Methoden zur Bewertung der Bakterienbelastung in Wunden erforderlich, die einen umsichtigeren Einsatz der antimikrobiellen Mittel ermöglichen und die damit verbundenen Kosten reduzieren. Die klinisch durchgeführte Studie „Routine Fluorescence Imaging to Detect Wound Bacteria Reduces Antibiotic Use and Antimicrobial Dressing Expenditure While Improving Healing Rates: Retrospective Analysis of 229 Foot Ulcers" (dt. Routinemäßige Fluoreszenzbildgebung zum Nachweis von Wundbakterien reduziert Einsatz von Antibiotika und Aufwand für antimikrobielle Verbände und verbessert gleichzeitig die Heilungsraten: Retrospektive Analyse von 229 Fußgeschwüren) untersuchte wundbedingte Ergebnisse und Kosten für antimikrobielle Verbände, die über ein Jahr vorher (2018/2019) und nachher (2019/2020) quantifiziert wurden. Dafür wurde die Fluoreszenzbildgebung in die übliche Praxis im Gillian Hanson Diabetes Center des Whipps Cross Hospital in London einbezogen.

Während des Zeitraums der Fluoreszenzbildgebung mit dem MolecuLight i:X stieg die Anzahl der in der Klinik beobachteten Wunden um 27 %, während die jährlichen Ausgaben für antimikrobielle Verbände um 33 % sanken. Der Einsatz der Fluoreszenzbildgebung war mit einer Abnahme von 49 % bei der Verschreibung von antimikrobiellen Verbänden und einer Abnahme von 33 % bei der Verschreibung von Antibiotika verbunden. Darüber hinaus zeigten sich durch die routinemäßige Verwendung der Fluoreszenzbildgebung verbesserte klinische Ergebnisse, so auch ein Anstieg der Wundheilungsraten um 23 % innerhalb von 12 Wochen (48 % gegenüber 39 %), wahrscheinlich aufgrund des früheren Nachweises von Bakterien sowie einer verbesserten Wundhygiene.