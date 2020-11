NOWEDA erwirtschaftet deutliches Umsatzplus - Mitgliederzahl erneut gestiegen (FOTO)

Essen (ots) - Im Geschäftsjahr 2019/2020 (Stichtag 30. Juni 2020) steigerte die

NOWEDA-Gruppe ihren Umsatz um 6,8 % auf nunmehr 7,85 Mrd. Euro. Die Mitglieder

der Essener Genossenschaft, derzeit mehr als 9 300 selbstständige Apothekerinnen

und Apotheker, erhalten eine Bardividende in Höhe von 7,23 % (brutto 8,5 %) auf

die Grundanteile und 8,5 % (brutto 10 %) auf die freiwilligen Anteile.



Die 82. Generalversammlung der NOWEDA Apothekergenossenschaft eG fand in diesem

Jahr coronabedingt erstmalig als digitale Veranstaltung statt. Aufsichtsrat und

Vorstand informierten die Mitglieder am 25. November 2020 über die Bilanz der

Genossenschaft mit Hauptsitz in Essen: Die Bilanzsumme der NOWEDA-Gruppe stieg

im vergangenen Geschäftsjahr um 83,2 Mio. Euro auf 1.502,6 Mio. Euro. Mit 50,9

Mio. Euro entfällt der größte Teil des Anstiegs auf die Forderungen, 27,7 Mio.

Euro auf die Vorräte. Das Anlagevermögen betrug 215,6 Mio. Euro und hat sich

somit im Vergleich zum Vorjahresstichtag (214 Mio. Euro) leicht erhöht. Die

Investitionen beliefen sich auf 18,7 Mio. Euro und dienten vor allem der

Erhaltung vorhandener Anlagegüter und der Optimierung betrieblicher Prozesse

etwa durch neue technische Lösungen.









Im vergangenen Geschäftsjahr haben sich über 300 Apothekerinnen und Apotheker

für eine Mitgliedschaft in der NOWEDA entschieden: Unter Berücksichtigung der

Abgänge betrug die Gesamtzahl der Mitglieder zum Geschäftsjahresende 9 327. "Wir

freuen uns, immer mehr engagierte Apothekerinnen und Apotheker in der NOWEDA

begrüßen zu dürfen. Allerdings kam es auch im vergangenen Geschäftsjahr zu

satzungsbedingten Abgängen von Mitgliedern, wenn diese mehr als ein Jahr lang

keinen Umsatz an die NOWEDA vergeben haben", so der Vorstandsvorsitzende Dr.

Michael Kuck. "Wir halten uns hier strikt an die Satzungsänderung aus 2016, um

die Apothekerinnen und Apotheker zu unterstützen, die im Sinne des

genossenschaftlichen Gedankens handeln und sich der Tatsache bewusst sind, dass

man von einer Genossenschaft nur profitieren kann, wenn man auch bereit ist, mit

ihr zusammenzuarbeiten."



Zukunftspakt Apotheke auf dem Weg zum vernetzten Gesundheitsökosystem



Der Zukunftspakt Apotheke, eine im Herbst 2018 von NOWEDA und Hubert Burda Media

gegründete Initiative zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheke, hat im vergangenen

Geschäftsjahr weitere starke Partner gewinnen können: Pharma Privat, Apostore

und Netdoktor sind dazugestoßen. Im laufenden Geschäftsjahr folgten zudem

CompuGroup Medical sowie ARZ Haan. "Der Zukunftspakt nimmt deutlich spürbar an

Fahrt auf - immer mehr apothekenverbundene und erfolgreiche Unternehmen erkennen

das Potenzial unserer Initiative. Auch die Zahl der Kooperationen, etwa mit



