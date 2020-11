CREDIT SUISSE belässt EASYJET auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 840 Pence belassen. Ein Bericht, wonach die Billigfluglinie ihre Flugzeugflotte reduzieren wolle, belege deren Bestreben, sich beim Umbau ihres Netzwerks auf ihre stärksten Märkte zu konzentrieren und vor einer Nachfrageerholung an der Kostenschraube zu drehen, schrieben die Analysten des Instituts in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sehen Easyjet als strukturellen Gewinner im europäischen Kurzstreckenmarkt./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 17:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.