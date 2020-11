Biden fordert neue Entschlossenheit im Kampf gegen Corona

WILMINGTON (dpa-AFX) - Angesichts eines "dramatischen Anstiegs" der Corona-Neuinfektionen hat der gewählte US-Präsident Joe Biden eine "Verdoppelung" der Anstrengungen zur Eindämmung der Pandemie gefordert. Viele Amerikaner seien des Themas bereits müde, aber wegen des bevorstehenden harten Corona-Winters sei es jetzt die Zeit, sich mit neuer Entschlossenheit zu wappnen, forderte Biden am Mittwoch in seinem Heimatort Wilmington im Bundesstaat Delaware. "Wir haben in diesem Kampf noch Monate vor uns", sagte Biden.

Biden forderte die Amerikaner erneut auf, für den Feiertag Thanksgiving (Erntedankfest) am Donnerstag wegen der Corona-Gefahr auf die üblichen großen Familienfeiern zu verzichten. "Ich weiß, wie schwierig es ist, auf Familientraditionen zu verzichten, aber es ist so wichtig", sagte Biden in einer Ansprache anlässlich des Feiertags.