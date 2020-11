Almirall kündigt Zusammenarbeit mit der University of South Australia und dem Institut Recerca des Krankenhaus Santa Creu i Sant Pau an

BARCELONA, Spanien, 25. November 2020 /PRNewswire/ -- AlmirallShare, die offene Innovationsplattform von Almirall, S.A. (ALM), kündigt die Zusammenarbeit mit der University of South Australia und dem Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau an, um neue Wege in der Behandlung von Hautkrebs und atopischer Dermatitis zu finden.

Die Zusammenarbeit mit Prof. Tarl Prow, Forschungsprofessor am Future Industries Institute der University of South Australia, konzentriert sich auf die Wissensgewinnung zu der Entstehung von speziellen Hauttumoren. Ziel ist es, die molekularen Mechanismen aufzuklären, die dem Plattenepithelkarzinom und der Modulation durch eine spezifische Behandlung zugrunde liegen. „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Almirall in diesem gemeinschaftlichen Forschungsprojekt, das es uns ermöglicht, Synergien zwischen verschiedenen Gruppen herzustellen, um unser Engagement in der Bekämpfung von Hautkrebs zu verstärken. Wenn wir das fundierte Wissen über die Entstehung von Hauttumoren mit Almiralls führender Expertise in der Dermatologie kombinieren, könnten die Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Hautkrebs neu definiert werden", sagte Prof. Tarl Prow.