Verbesserung der Sicherheitsfunktionen von HD-PLC

Die HD-PLC Alliance *1 hat mit den Standardisierungsarbeiten für den Einsatz verbesserter Netzwerksicherheitsfunktionen begonnen. Ziel ist es, die „High-Definition Power Line Communication“-Technologie in den Bereichen Smart Grids und dezentrales Energiemanagement einzusetzen.

Die HD-PLC*2-Technologie (im Folgenden als HD-PLC bezeichnet) wurde bereits als IEEE 1901 (Breitband über Stromleitungsnetze für MAC und PHY) von der IEEE Standards Association*3 standardisiert. Diese Technologie findet in Europa als Kommunikationsinfrastruktur, die für ein verteiltes Energiemanagement genutzt werden kann, besondere Beachtung. Daher werden die derzeitigen Sicherheitsfunktionen verbessert und erweitert, einschließlich der Kompatibilität der Technologie mit strengen Authentifizierungsfunktionen, die für den Einsatz in großen Netzwerken erforderlich sind. Die aktuelle HD-PLC-Technologie bietet extrem hohe Sicherheit auf Geräteebene, einschließlich einer durchgängig verschlüsselten Kommunikation und Authentifizierung zwischen kompatiblen Geräten. Damit PLC-Geräte jedoch in großen Systemen eingesetzt werden können, müssen sie verschiedene erweiterte Sicherheitsanforderungen unterstützen, die von der Seite des Netzwerkbetriebs gefordert werden. Die IEEE Standards Association hat im September dieses Jahres ein neues Projekt mit dem Namen IEEE P1901b*4 ins Leben gerufen, um Spezifikationen für diesen Zweck zu erstellen, und hat diesen Monat die erste Arbeitsgruppensitzung abgehalten. Die HD-PLC Alliance spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung dieser Spezifikationen in Zusammenarbeit mit Mitgliedsunternehmen und Systemintegratoren.

Im vergangenen Jahr leitete die HD-PLC Alliance die Entwicklung des IEEE 1901a-Standards, einer HD-PLC-Spezifikation der nächsten Generation für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). Dieser Standard zieht die Aufmerksamkeit auf sich, weil er eine Kommunikationsinfrastrukturtechnologie für IoT-Dienste definiert, die sich immer mehr durchsetzen. Die Sicherheitsfunktionen, die im Rahmen des IEEE P1901b-Projekts erweitert werden, tragen in hohem Maße dazu bei, die Sicherheit nicht nur der oben genannten Großsysteme, sondern auch von IoT-Netzwerken zu verbessern, die an Orten wie Büros und Fabriken IEEE 1901a nutzen.