Pressestimme 'Badische Neueste Nachrichten' zu Rassismus in Deutschland Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 26.11.2020, 05:35 | 44 | 0 | 0 26.11.2020, 05:35 | KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Rassismus in Deutschland: "Bundesjustizministerin Christine Lambrecht sagt dem Rassismus und Extremismus in Deutschland den Kampf an und nutzt bei der Vorstellung eines Maßnahmekatalogs mehrfach den Begriff "wehrhafte Demokratie". Sie hat ganz schön lange gebraucht, diese "wehrhafte Demokratie", um zu erkennen, dass rechter Hass, Häme und Hetze das Gesellschaftsklima gründlich vergiften und die demokratische Substanz der Bundesrepublik angegriffen haben. Die Gegenwehr unter dem Motto "besser spät als nie" muss man begrüßen, es geht so nicht weiter. Dennoch bleiben Fragen und Zweifel. Das Sammelsurium aus 89 Einzelmaßnahmen, Vorhaben und Projekten gegen den Rechtsruck liest sich wie eine Absichtserklärung. Wie ein Wunschzettel, der in Erfüllung gehen könnte - oder auch nicht."/yyzz/DP/he



