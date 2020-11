Haushaltsausschuss legt letzte Hand an Etat 2021

BERLIN (dpa-AFX) - Der Haushaltsausschuss befasst sich am Donnerstag (11.00 Uhr) abschließend mit dem von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) aufgestellten Bundesetat für 2021. Erfahrungsgemäß werden die Abgeordneten in der sogenannten Bereinigungssitzung noch eine Reihe Änderungen vornehmen - die Sitzung dauert deshalb normalerweise bis spät in die Nacht oder sogar bis zum nächsten Morgen. Der Bundestag soll den Haushaltsentwurf dann vom 8. bis 11. Dezember verabschieden.

Scholz will zur Bekämpfung der Corona-Krise ähnlich wie im laufenden Jahr hohe Schulden aufnehmen. Für 2021 sind Kredite von mehr als 165 Milliarden Euro vorgesehen. Dafür müsste der Bundestag erneut die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse aussetzen.