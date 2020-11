---------------------------------------------------------------------------

Biotests Pentaglobin(R) ist Behandlungsoption für COVID-19 Patienten, die zusätzlich von bakteriellen Infektionen betroffen sind

- Bakterielle Sekundärinfektionen vermehrt bei schwerem COVID-19 Krankheitsverlauf beobachtet



- Pentaglobin(R) unterstützt das Immunsystem bei Beseitigung von Bakterien und Toxinen



- Pentaglobin(R) reguliert überschießende Immunreaktionen

- Entlastung überfüllter Intensivstationen angestrebt



Dreieich, 26. November 2020. Pentaglobin(R) ist das weltweit einzige Immunglobulin M (IgM)-angereicherte Präparat auf dem Markt. Es ist zur Behandlung schwerer bakterieller Infektionen bei gleichzeitiger Anwendung von Antibiotika zugelassen. Bakterielle Sekundärinfektionen bei COVID-19 Patienten werden vermehrt beobachtet, wenn ein schwerer Krankheitsverlauf vorliegt. Die Antikörper in Pentaglobin(R) können an eine Vielzahl von verschiedenen Bakterien sowie deren Toxine binden und somit deren Beseitigung durch das Immunsystem unterstützen. Darüber hinaus unterstützt der IgM-Anteil in Pentaglobin(R) das Immunsystem und kann so helfen, die oft überschießende Immunantwort in COVID-19 Patienten wieder ins Gleichgewicht zu bringen.



Mit Pentaglobin(R) bietet Biotest eine etablierte Behandlungsmöglichkeit von bakteriellen Infektionen an, welche auch bei schwer erkrankten COVID-19 Patienten zum Einsatz kommen kann. In Patienten mit Sepsis konnte Pentaglobin(R) die Sterblichkeit signifikant reduzieren und die Dauer der mechanischen Beatmung verkürzen. [1] Es ist daher denkbar, dass durch die Behandlung mit Pentaglobin(R) die Dauer oder die Notwendigkeit einer künstlichen Beatmung auch bei COVID-19 Patienten verringert werden kann. Dadurch könnten die Liegezeiten auf den Intensivstationen reduziert werden, um die begrenzten Kapazitäten zu entlasten. Erste Fallberichte über den Einsatz von Pentaglobin(R) in COVID-19 Patienten zeigen vielversprechende Ergebnisse.