NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Den jüngsten Kursrückgang der Aktien wertete Analyst Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als Chance für Zukäufe. Die Papiere blieben ein Kernstück seiner Kaufempfehlungen für den Immobiliensektor. Günstige Refinanzierungen könnten die Gewinne antreiben./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2020 / 00:15 / GMT

