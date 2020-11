---------------------------------------------------------------------------

home24 ergänzt das Vorstandsteam ab 2021 mit einem CFO

* Philipp Steinhäuser, bisheriger SVP Finance, wird ab 1. Januar 2021 als CFO in den Vorstand von home24 aufrücken.



* Johannes Schaback, bisheriger CTO und Mitglied des Vorstands, verlängert aus persönlichen Gründen seinen zum 31. März 2021 auslaufenden Vertrag nicht.



* home24 etabliert neben dem Vorstand ein Executive-Team, in dem Florian Leinfelder die Funktion des CTOs bei home24 übernehmen wird.

Berlin, 26. November 2020 - Die home24 SE ("home24", das "Unternehmen") stellt ihr Führungsteam für die Zukunft neu auf: Der Aufsichtsrat des Unternehmens hat Philipp Steinhäuser mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zum Vorstand bestellt. Philipp Steinhäuser hat sich seit 2013 in unterschiedlichen Positionen im Finanzbereich für den Vorstand qualifiziert, zuletzt als Senior Vice President (SVP) Finance und Leiter Investor Relations.



Johannes Schaback, seit 2018 Chief Technology Officer (CTO) und Vorstandsmitglied bei home24, wird seinen zum 31. März 2021 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. Für seinen Nachfolger als CTO haben sich Aufsichtsrat und Vorstand mit Florian Leinfelder für eine interne Lösung entschieden. Florian Leinfelder verantwortet derzeit als SVP den erfolgskritischen Bereich "Engineering & Shopping Experience" und ist bereits seit 2014 bei home24 tätig.

Nach einer Übergangsphase in Q1 2021 mit vier Vorstandsmitgliedern wird home24 ab April 2021 wieder von einer dreiköpfigen Führungsspitze geleitet, die aus dem Vorstandsvorsitzenden Marc Appelhoff (CEO), Brigitte Wittekind (COO) und Philipp Steinhäuser (CFO) besteht.



Zudem etabliert home24 neben dem Vorstand ein Executive-Team, um die Unternehmensführung schlagkräftig für die Zukunft aufzustellen. Neben dem Vorstand und CTO Florian Leinfelder werden auch Dr. Sascha Vitzthum als Chief Marketing Officer (CMO) und Dr. André Schneider als Chief People Officer (CPO) und General Counsel dem Executive-Team angehören.

Der Aufsichtsrat sieht das Führungsteam für die Zukunft bestens aufgestellt, um die positive Entwicklung von home24 weiter voranzutreiben und bedankt sich herzlich bei Johannes Schaback: "Wir danken Johannes Schaback für seine großartige Leistung in den zurückliegenden drei Jahren. Mit seiner außerordentlichen Expertise im Tech-Bereich und seiner prägenden Persönlichkeit hat er für die erfolgreiche Entwicklung von home24 einen entscheidenden Beitrag geleistet. Er übergibt den Staffelstab an ein erfahrenes, talentiertes Team, das er mit viel Leidenschaft mit aufgebaut hat und aus dessen Reihen auch die Neubesetzung des CTOs erfolgt. Vorstand und Aufsichtsrat waren sich einig, dass mit Florian Leinfelder der perfekte Kandidat bereits intern bereitsteht", sagt Lothar Lanz, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Wir freuen uns, mit Philipp Steinhäuser auch bei der Nachfolge im Vorstand eine optimale, interne Lösung gefunden zu haben. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung, seiner Persönlichkeit und seiner hervorragenden Vernetzung am Kapitalmarkt ist Philipp Steinhäuser eine optimale Besetzung. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm in seiner neuen Rolle als CFO und dem gesamten Executive-Team weiter an der Erfolgsgeschichte von home24 zu arbeiten."