JPMORGAN belässt DEUTSCHE WOHNEN AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 39,50 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Neil Green begründete das höhere Kursziel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer besseren Kapitalisierung der Immobiliengruppe. Die weitere Entwicklung rund um den Mietendeckel werde im kommenden Jahr der entscheidende Impuls für die Aktien werden./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 21:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2020 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.