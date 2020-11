Mit einer Anti-Klage-Kampagne will VW eine weitere Klagewelle im Dieselskandal verhindern. Es geht um den VW-Motor EA288, der offenbar ebenfalls illegale Abschalteinrichtungen nutzt.

Der Abgasskandal hat die Volkswagen AG nach wie vor fest im Griff. Es laufen noch zehntausende Diesel-Verfahren an sämtlichen deutschen Landgerichten und an Oberlandesgerichten. Um sich vor einer neuen Klagewelle zu schützen, hat VW eine Kampagne gegen klagende Kunden und ihre Anwälte gestartet – dabei geht es um den VW-Motor EA288. Als Nachfolger des Skandalmotors EA189 wird er seit 2015 in zahlreichen Dieselmodellen von VW und den Tochterfirmen Audi, Seat und Škoda verbaut. Die Aktion soll Kunden davon abhalten, den Klageweg zu beschreiten.

Der Grund für die Anti-Klage-Kampagne des VW-Konzerns liegt auf der Hand: VW gerät auch mit dem Nachfolgemotor EA288 immer stärker unter Druck und versucht die nächste drohende nächste Klagewelle im Keim ersticken zu ersticken – mit einer Kampagne gegen Verbraucheranwälte, die Mandanten im VW-Abgasskandal vertreten. VW behauptet unter anderen, der Vorwurf, dass eine unzulässige Abschalteinrichtung in Fahrzeugen mit EA288 Motoren verbaut wurde, sei haltlos. Doch neben den geschädigten Verbrauchern und ihren Anwälten sehen das auch viele Richter anders.