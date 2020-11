GRABEN (dpa-AFX) - Bei Amazon in Graben wird nach Angaben der Gewerkschaft Verdi gestreikt. In der Nacht zum Donnerstag blieb ein Teil der Beschäftigten im Logistikzentrum in Graben bei Augsburg zu Hause, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Über die insgesamt fünf Schichten verteilt rechnet sie mit einer Beteiligung von 300 bis 350 Mitarbeitern. Insgesamt sind in Graben 1800 Menschen beschäftigt. Verdi hat auch an anderen deutschen Amazon-Standorten zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Auf Veranstaltungen vor Ort verzichtet Verdi in Graben einer Sprecherin zufolge wegen hoher Corona-Infektionszahlen. Die Aktion soll bis zur Nacht von Samstag auf Sonntag gehen, so dass in jeder Schicht drei Mal gestreikt werden könne. Damit zielt Verdi auf den umsatzstarken Einkaufstag "Black Friday" an diesem Freitag.