---------------------------------------------------------------------------

CENTOGENE weitet Angebot schneller und hochqualitativer COVID-19-Antigen-Tests auf den Frankfurter Flughafen aus

* Nach dem erfolgreichen Start des Angebots an schnellen, hochqualitativen COVID-19-Antigen-Tests am Hamburger Flughafen sind CENTOGENEs Antigen-Tests nun auch am Frankfurter Flughafen erhältlich

* Die validierte, hochsensitive Antigen-Testlösung ermöglicht einen übermittelten Laborbefund nach 2,5 Stunden und erweitert das gut etablierte Angebot an Covid-19-PCR-Tests, die bereits an vier deutschen Flughäfen verfügbar sind



CAMBRIDGE, Mass., USA und ROSTOCK & BERLIN, Deutschland, 26. November 2020 - CENTOGENE N.V. (Nasdaq: CNTG), ein wirtschaftliches Unternehmen, das auf die Diagnostik seltener Erkrankungen spezialisiert ist und klinische sowie genetische Daten zur Klärung medizinischer Fragestellungen von Patienten, Ärzten und pharmazeutischen Unternehmen einsetzt, gab heute bekannt, dass die hochsensitiven SARS-CoV-2-Antigen-Tests des Unternehmens ab sofort auch am CENTOGENE Testzentrum am Frankfurter Flughafen verfügbar sind.

Dr. Volkmar Weckesser, Chief Information Officer von CENTOGENE, erklärte: "Nach dem erfolgreichen Start unserer validierten

COVID-19-Antigen-Testlösung am Hamburger Flughafen können wir unser Angebot heute auf den Frankfurter Flughafen, Deutschlands bedeutendstem Luftverkehrsdrehkreuz, ausweiten. Wir möchten auch den Menschen in und um Frankfurt unsere zeiteffizienten und hochsensitiven COVID-19-Antigen-Tests, welche ähnlich vergleichbar den RT-PCR-Tests sind, anbieten, denn die Zeitspanne bis zum Vorliegen eines Testergebnisses ist in verschiedensten Situationen von großer Bedeutung. Wir haben uns der Sicherheit und Gesundheit unserer Gesellschaft verschrieben und wollen mit der Erweiterung unseres Angebots elementar mitwirken."