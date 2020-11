---------------------------------------------------------------------------

Aufsichtsrat der CECONOMY AG schlägt Thomas Dannenfeldt als neuen Aufsichtsratsvorsitzenden vor



- Jürgen Fitschen scheidet nach 13 Jahren aus - Thomas Dannenfeldt soll als Kandidat für die Aufsichtsratswahl auf der nächsten Hauptversammlung vorgeschlagen werden



Düsseldorf, 26. November 2020 - Der Aufsichtsrat der CECONOMY AG ("CECONOMY") hat die Nachfolge von Jürgen Fitschen (72) geregelt. Thomas Dannenfeldt (54) wird den Aktionären auf der Hauptversammlung am 17. Februar 2021 als neues Mitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagen. Im Fall seiner Wahl soll er im Nachgang zum Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums gewählt werden.

Der langjährige Telekom-Manager Thomas Dannenfeldt soll damit auf Jürgen Fitschen folgen, dessen Amtszeit mit Abschluss der CECONOMY Hauptversammlung im Februar 2021 nach 13 Jahren endet. Fitschen gehört dem Aufsichtsrat der CECONOMY AG (ehemals METRO AG) seit 2008 an und ist seit der Spaltung im Jahr 2017 dessen Vorsitzender.



"Thomas Dannenfeldt ist genau der richtige Kandidat, um das Unternehmen in dieser entscheidenden Phase der Transformation als Aufsichtsratsvorsitzender zu begleiten. Er verfügt über weitreichende Erfahrungen mit Veränderungsprozessen und Digitalisierung. Ich freue mich, mit Thomas Dannenfeldt als potenziellen Nachfolger meine Aufgabe in gute Hände zu geben", so Jürgen Fitschen.



Thomas Dannenfeldt war insgesamt 26 Jahre im Telekom-Konzern tätig, zuletzt als Finanzvorstand der Deutschen Telekom AG. Der

Diplom-Wirtschaftsmathematiker hat dort verschiedene Führungspositionen durchlaufen. Außerdem ist er seit diesem Jahr Aufsichtsratsmitglied bei NOKIA und AXXESSIO.



Weitere Veränderungen im Aufsichtsrat



Neu im Aufsichtsrat ist Sabine Eckhardt (48), die bereits im Oktober 2020 gerichtlich als Aufsichtsratsmitglied bestellt wurde. Die Expertin in den Bereichen Vertrieb, Digitalisierung und Neue Medien tritt die Nachfolge von Dr. Bernhard Düttmann (61) an, der im Zuge seiner Bestellung für die Dauer von weiteren zwölf Monaten zum Vorstandsvorsitzenden der CECONOMY AG am 17. Oktober 2020 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist.



Die ordentliche Hauptversammlung der CECONOMY AG findet am 17. Februar 2021 als virtuelle Veranstaltung statt. Die offizielle Einberufung hierzu wird im Bundesanzeiger sowie auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht.

Über CECONOMY



Die CECONOMY AG vereinfacht das Leben in der digitalen Welt. Die Gesellschaft ist führend für Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Die Unternehmen im CECONOMY- Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren.



Kontakt



CECONOMY AG



Kaistr. 3

40221 Düsseldorf



Communications & Public Policy



Telefon +49 (0) 151 5822-4202

Email Presse@ceconomy.de



Investor Relations



Telefon +49 (0) 211-5408-7222

Email IR@ceconomy.de



---------------------------------------------------------------------------

26.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: CECONOMY AG

Kaistr. 3

40221 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: +49 (0)211 5408-7225

Fax: +49 (0)211 5408-7005

E-Mail: stephanie.ritschel@ceconomy.de

Internet: www.ceconomy.de

ISIN: DE0007257503, DE0007257537, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/ WKN: 725750, 725753, Weitere:

www.ceconomy.de/de/investor-relations/ Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1150729



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1150729 26.11.2020



°