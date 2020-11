Deutsche Rentenversicherung erstellt Broschüren kollaborativ mit SMASHDOCs

Die Arbeitsteilung ist die Mutter aller Probleme

Wenn in der öffentlichen Verwaltung Informationsbroschüren erstellt und gestaltet werden müssen, dann ist das oft ein arbeits-, zeit- und kostenintensiver Prozess mit vielen interne wie externen Beteiligten. So auch bei der Deutschen Rentenversicherung. Diese hat sich aufgemacht, die typischen Ineffizienzen einer verteilten Redaktion und Herstellung zu beseitigen. Weil in den Erstellungs- und Redaktionsprozess für eine Informationsbroschüre im Regelfall viele unterschiedliche Fachleute eingebunden sind, müssen Entwurfsdokumente über viele verschiedene Stationen weiter gereicht werden. So entsteht schnell eine Flut an Änderungsversionen, Kommentaren und E-Mails - oftmals wiederum mit angehängten neuen Dokumentversionen. Um den Verwaltungsaufwand der Redaktion zu minimieren und Abstimmungsprozesse zu beschleunigen, setzte die Leitung zunächst auf paralleles statt sequentielles Arbeiten. Dazu brauchte es ein geeignetes Text-Kollaborationstool.

Aber nicht nur das gleichzeitige Arbeiten war wichtig, sondern auch der einfache und sichere Austausch der Autoren untereinander zu bestimmten Textstellen. Änderungswünsche, Entscheidungen darüber und Kommentare mussten dabei übersichtlich erhalten bleiben und sollten jederzeit nachvollziehbar sein. Außerdem sollten Dokumenteninhalte medienneutral verwendbar sein und druckfertige PDF- und InDesign-Dateien sowie Webseiten direkt aus dem Tool heraus generiert werden können. Gleichzeitig sollten weniger Agenturleistungen eingekauft werden, um die externen Kosten für Layouts, Satz und Einarbeitung von Korrekturen zu reduzieren.