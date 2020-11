DGAP-News Your Family Entertainment AG: Neustart für TV RiK in der Slowakei: IFC Media und Your Family Entertainment AG starten ersten slowakischen Familien TV-Sender RiK neu (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 26.11.2020, 09:00 | 88 | 0 | 0 26.11.2020, 09:00 | Your Family Entertainment AG: Neustart für TV RiK in der Slowakei: IFC Media und Your Family Entertainment AG starten ersten slowakischen Familien TV-Sender RiK neu ^

Neustart für TV RiK in der Slowakei: IFC Media und Your Family Entertainment AG starten ersten slowakischen Familien TV-Sender RiK neu München - Bratislava/Slowakei - 26. November 2020 - IFC Media, ein führender Anbieter von TV-Sendern und -Inhalten in der Slowakei und Your Family Entertainment AG (YFE) kooperieren, um den ersten Kinder- und Familien-TV-Sender RiK in der Slowakei neu zu starten. Das Wachstum der YFE-Senderfamilie geht weiter: Nach dem Launch des internationalen Ablegers des Senders RiC in 2019 haben YFE und IFC Media heute gemeinsam angekündigt, den slowakischen Schwestersender TV RiK im Markt neu zu launchen. TV RiK ist der erste 24h-Kinder- und Familien-TV-Sender in slowakischer Sprache, der die prämierten und hochwertigen Programme der YFE ausstrahlt.

RiK der Rabe, ursprünglich geboren in Ravensburg, ist der Kult-Charakter aus der bekannten Zeichentrickserie und das Maskottchen der YFE-Senderfamilie. Der Relaunch von RiK in der Slowakei ist dabei der nächste Schritt in der internationalen Expansion des Senders, den es bereits in der DACH-Region in der deutschsprachigen und international in der englischsprachigen Version gibt.

RiK Slowakei setzt die Tradition des Senders fort, spannungsreiche Inhalte für Kinder und Familien anzubieten. Der Sender umfasst preisgekrönte und pädagogische Programme, wie die kultigen Meisterwerke "Landmaus und Stadtmaus", "Timmy geht zur Schule" und Marvin, das steppende Pferd" für jüngere Kinder. Das Portfolio beinhaltet auch internationale Blockbuster-Serien wie "Die Drachenjäger" oder "Rescue Heroes" sowie beliebte Live-Action Klassiker wie "Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse".







