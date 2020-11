Berlin (ots) - 24 Stunden lang locken am Freitag zahlreiche Händler und Marken

in ihren Onlineshops und Ladengeschäften mit extremen Rabatten und

Sonderangeboten. Bei BlackFriday.de - Deutschlands ältestem Black Friday Portal

- finden Schnäppchenjäger unter https://www.blackfriday.de/staedte auch in

diesem Jahr wieder eine perfekte Übersicht mit den attraktivsten Aktionen und

Prozenten.



Das Interesse am Schnäppchentag ist in den letzten Jahren regelrecht explodiert.

In diesem Jahr rechnet BlackFriday.de mit mehr als 3 Millionen Besuchern und

Besucherinnen. Um den besten Shopping-Einstieg zu ermöglichen hat das Team von

BlackFriday.de die Aktionen von hunderten Shops und namhaften Marken

zusammengetragen. Neben reichhaltigen online Rabatten aus Deutschland,

Österreich und der Schweiz sammelt das Portal unter

https://www.blackfriday.de/staedte auch wieder die geplanten Black Friday

Aktionen in deutschen Innenstädten und Shopping-Centern.







stattfinden kann. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die deutsche Regierung den

aktuellen Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember 2020 verlängert. Gastronomie und

Hotellerie sowie die allermeisten Freizeiteinrichtungen bleiben geschlossen und

die allgemeine Kontakteinschränkungen werden weiter verschärft. Der Einzelhandel

bleibt unter Berücksichtigung von Hygieneauflagen weiter geöffnet, allerdings

mit Maskenpflicht nun auch vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen. Die

Zahl der Menschen in Geschäften soll verringert werden. Bis zu einer Fläche von

800 Quadratmetern soll sich höchstens eine Person pro zehn Quadratmetern

befinden - auf der 800 Quadratmeter übersteigenden Fläche höchstens eine Person

pro 20 Quadratmetern.



Die Ergebnisse einer von BlackFriday.de in Auftrag gegebenen Studie zeigen, dass

der Black Friday, der ursprünglich aus den USA stammt, auch in Deutschland

längst etabliert ist. 92 Prozent der Befragten im Alter von 16 bis 65 Jahren

kennen den Black Friday und insgesamt planen Black Friday Shopper - trotz der

Corona-Auswirkungen - ein höheres Budget für ihre Einkäufe ein.



Zwei Drittel der Befragten plant in diesem Jahr einen Einkauf im Internet.

Trotzdem möchten viele Konsumenten nicht auf die Schnäppchensuche in den

Innenstädten und Shopping-Centern verzichten: Fast jeder Dritte (31 Prozent)

plant zum Black Friday 2020 einen Offline-Einkauf in den Geschäften.



Bildmaterial finden Sie unter

https://www.blackfriday.de/pressematerial#pressebilder und die Umfrage unter

BF.de/Umfrage (http://bf.de/umfrage)



Verwendung bitte nur unter Verlinkung zu https://www.blackfriday.de/



Über BlackFriday.de



BlackFriday.de ist das älteste deutschsprachige Black Friday Portal. Seit 2012

bündelt BlackFriday.de ähnlich wie das US-amerikanische Vorbild BlackFriday.com

Angebote und Aktionen von Händlern, um Shoppern und Schnäppchenjägern einen

übersichtlichen Einstieg in ihr Black Friday Shopping zu ermöglichen. Im letzten

Jahr präsentierte das Portal Aktionen und Rabatte von mehr als 800 Shops aus

Deutschland, Österreich und der Schweiz und zählte mehr als 2 Millionen

Besucher. Auch in diesem Jahr hat das Team von BlackFriday.de wieder hunderte

Black Friday Aktionen zusammengetragen und wird diese pünktlich am 27. November

2020 um Mitternacht unter https://www.blackfriday.de veröffentlichen.



