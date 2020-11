PANDION AG: Starke Nachfrage nach Wohnungen trotz 'Lockdown light'

Nachfrageentwicklung im Zeitraum September bis November über den Erwartungen

Standorte Berlin und Köln mit besonders starken Verkaufszahlen

Breit diversifizierte Projektpipeline sorgt für Krisenresistenz

Köln, 26. November 2020 - Die inhabergeführte PANDION AG, ein führender Immobilienprojektentwickler für hochwertige Wohnprojekte in deutschen A-Städten, verzeichnet bislang ein starkes 2. Halbjahr 2020. Nach einem außergewöhnlich guten Jahresauftakt im 1. Quartal 2020 und einem temporären Nachfragerückgang vor allem in den Krisenmonaten April und Mai registriert das Unternehmen insbesondere seit Juli eine weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnungen auf Vor-Corona-Niveau. Im Zeitraum September bis November 2020 (für November Hochrechnung auf Basis Verkäufe und ausstehender Notartermine) liegen die Verkäufe konstant über den Planwerten vom Jahresanfang - trotz der seit Anfang November bestehenden erneuten Beschränkungen des "Lockdown light". Insgesamt befindet sich das kumulierte Verkaufsvolumen mit ca. 198 Mio. Euro in den ersten elf Monaten 2020 nahezu auf dem Planniveau des Jahresanfangs. Für das Gesamtjahr erwartet die PANDION AG ein Verkaufsvolumen allein im Bereich Wohnen von rund 210 Mio. Euro.

Reinhold Knodel, Vorstand der PANDION AG: "Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass unser Geschäft weniger stark von der Corona-Krise betroffen ist als andere Branchen. In den letzten drei Monaten lagen die Erlöse konstant über Plan, bei stabilen und punktuell sogar höheren Verkaufspreisen als in der Vor-Corona-Phase kalkuliert. Insgesamt sind wir mit der Entwicklung in allen Regionen sehr zufrieden, hervorzuheben sind unsere Projekte in Berlin und Köln, die gerade im Herbst bislang besonders gute Verkaufszahlen lieferten. Unsere Krisenresistenz ist auch ein Resultat unserer hohen Ankaufsdynamik der letzten Jahre, die unsere breit diversifizierte Projektpipeline begründet. Angesichts der Tatsache, dass noch eine Fülle von Notarterminen bis zum Jahresende aussteht, sind wir sehr optimistisch, das Jahr mit einem sehr guten Verkaufsvolumen von über 200 Mio. Euro im Bereich Wohnen abzuschließen."