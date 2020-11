Im Mai 2011 gründete Niklas Östberg Delivery Hero (DH)und begann seine Reise zum Aufbau eines weltweit führenden Geschäfts in der Online-Bestellung von Lebensmitteln. Der DAX Neuling legt den Fokus weiter auf seine globale Expansionsstrategie. Das Rezept für spektakuläres Umsatzwachstum–im Q3 2020 wurde der Umsatz im Jahresvergleich verdoppelt – führt auch zu einem enormen Kapitalbedarf. Mit Ausnahme des Jahres 2019 hatten die Aktionäre permanente Bilanzverluste zu verdauen. Auch für die nähere Zukunft sind keine Gewinne eingeplant. Dass dieser Fokus auf enormes Wachstum über längere Perioden ohne signifikante Überschüsse auch aufgehen kann, wurde den Marktteilnehmern beispielsweise von Amazon vorgeführt. Um Vergleichbares im stark umkämpften Logistik-Markt annähernd zu erreichen, ist von den Aktionären einiges an Risikoappetit von Nöten.

.

Zum Chart

.

Die Corona-Pandemie und die Aufnahme in den DAX beförderte das in 49 Märkten aktive Unternehmen in eine breitere Öffentlichkeit. Seit dem Sell-Off im März 2020 konnte das Papier in der Spitze rund 133 Prozent hinzugewinnen und sich von der Seitwärtsentwicklung in den Jahren davor abheben. Wie bei vielen anderen Papieren hat sich das Aufwärtsmomentum ab Mai 2020 abgeschwächt, ohne dass die Volatilität zurückgegangen wäre. Es sind jederzeit ein Abverkauf des Wertes in der Höhe von 20 Prozent und die Rückkehr auf den langfristigen Aufwärtstrend beim Level von 82,74 Euro möglich. Ein Reversal über die Marke von 102,52 Euro bedarf zusätzlicher Anstrengung der Marktteilnehmer und die Rückkehr einer 3 Corona-Welle. Bei fortschreitender Durchimpfung in der ersten Hälfte des Jahres 2021 und der damit einhergehenden Normalisierung des gesellschaftlichen Miteinanders wird es schwieriger für Delivery Hero, die Wachstumszahlen aufrecht zu erhalten.