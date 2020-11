FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag wenig bewegt in den Handel gestartet. Starke Impulse blieben zunächst aus. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen leicht auf 175,18 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug wenig verändert minus 0,57 Prozent.

Leichten Druck auf sichere Anlagen übte die etwas freundlichere Stimmung an den Aktienmärkten aus. Allerdings dürften am Donnerstag entscheidende Impulse insbesondere aus den USA fehlen, da dort der Feiertag Thanksgiving begangen wird. In Europa stehen nur wenige Wirtschaftszahlen auf dem Programm, darunter Geld- und Kreditdaten der EZB. Daneben äußerst sich EZB-Chefökonom Philip Lane./bgf/mis