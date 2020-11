STOCKHOLM, 26. November 2020 /PRNewswire/ -- In einer Kooperation mit Polygiene setzt Diesel Sports ab der Saison Frühjahr/Sommer 2021 für den Großteil seiner Kollektion auf die Stays-Fresh-Technologie sowie für einige Produkte auch auf den Einsatz von Polygiene ViralOff. Im Rahmen des mit uns geschlossenen Vertrages arbeitet Diesel Jeans für die Saison Frühjahr/Sommer 2021 in mehreren Kollektionen exklusiv mit ViralOff in einer besonderen Kombination mit Odor Crunch. Zunächst erstreckt sich die Kooperation auf mindestens fünf Kollektionen.

Diesel ist ein führendes Modeunternehmen, bekannt für Denim und trendige Kleidung im Urban Style. Seit der Gründung vor 40 Jahren hat sich Diesel vom Jeans-Label zur breit angelegten, umfassenden Lifestyle-Marke weiterentwickelt. Heute bietet Diesel Produkte über das gesamte Lifestyle-Spektrum an - von Kinderkleidung über Parfüms, Armbanduhren, Schmuck und Brillen bis hin zu Möbeln. Diesel gehört mittlerweile zur OTB-Gruppe (Only The Brave) mit einem Jahresumsatz von 1,5 Milliarden EUR.