---------------------------------------------------------------------------

München, London, Paris, 26. November 2020. Die paneuropäische Private-Equity-Gesellschaft Silverfleet Capital hat einen Vertrag über den Verkauf von 7days an ein Investorenkonsortium aus Chequers Capital und Paragon Partners unterzeichnet. 7days ist ein Anbieter von Arbeitskleidung für medizinische Berufe mit Hauptsitz in Deutschland. Für Silverfleet Capital liegt das Brutto-Money-Multiple bei 3.1x. Die Details der Transaktion, deren Abschluss noch unter dem üblichen Vorbehalt der behördlichen Genehmigung steht und für Januar 2021 erwartet wird, werden nicht veröffentlicht.



7days wurde 1999 in Lotte bei Osnabrück gegründet. Heute ist das Unternehmen ein führender Anbieter von moderner und innovativer Arbeitskleidung für medizinische Berufe. 7days entwirft, produziert und vertreibt eine breite Palette an hochwertigen Produkten, von Kasacks bis Laborkittel, für mehr als 300.000 Kunden im Gesundheitsbereich in zwölf Ländern, darunter Deutschland, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Belgien, die Niederlande und Skandinavien.



7days verbindet eine voll integrierte Multi-Channel-Vertriebsplattform, die sowohl Katalogmarketing als auch starke E-Commerce-Kanäle umfasst, mit einem vertikal integrierten Geschäftsmodell mit diversifizierten Beschaffungsketten und eigenen, CSR1-konformen Design- und Produktionsmöglichkeiten. So konnte das Unternehmen in seinem Heimatmarkt und auch international stabiles, antizyklisches Wachstum erzielen. Heute beschäftigt 7days 240 Mitarbeiter an vier Standorten und wird im Jahr 2020 voraussichtlich einen Umsatz von über 40 Millionen Euro erwirtschaften - dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 19 Prozent während der Haltedauer von Silverfleet. 7days ist ein zertifiziertes Mitglied der amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) - eine Initiative mit dem Ziel, die sozialen Standards in Wertschöpfungsketten weltweit zu verbessern - und hat sich dem BSCI Code of Conduct für faire und soziale Produktion verpflichtet.