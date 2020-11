Bis 30. November Kfz-Versicherung wechseln und mehrere Hundert Euro sparen (FOTO)

München (ots) -



- Mutter und junger Fahrer sparen bis zu 1.108 Euro im Jahr durch Wechsel

- Mit innovativem FotoCHECK in zwei Minuten die Kfz-Versicherung wechseln

- EURuro am Sonntag: CHECK24 ist bestes Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen



Ein Wechsel der Kfz-Versicherung lohnt sich: exemplarische Berechnungen

typischer Fahrerprofile zeigen, dass Verbraucher mehrere Hundert Euro sparen

können.1)





Das größte Sparpotenzial hat eine Mutter, die den versicherten Wagen mit ihrem24-jährigen Sohn teilt. Im günstigsten Tarif zahlt sie jährlich 480 Euro. Beimteuersten Anbieter werden 1.588 Euro fällig. Durch den Wechsel zum günstigstenVersicherungstarif spart sie bis zu 70 Prozent des Beitrags bzw. 1.108 Euro imJahr."Jedes Jahr liefern sich die Kfz-Versicherer in der Wechselsaison bis zum 30.November einen Preiskampf" , sagt Dr. Tobias Stuber, GeschäftsführerKfz-Versicherungen bei CHECK24. "Dieses Jahr hat sich der Effekt sogar nochmalverstärkt und eine Kfz-Haftpflichtversicherung kostet so wenig wie zuletzt 2015.Verbraucher sollten das nutzen und vergleichen, ob es für die gewünschtenLeistungen einen günstigeren Tarif gibt oder sie für den gleichen Preis bessereLeistungen bekommen."Durch den Wechsel des Kfz-Versicherers spart ein Selbstständiger jährlich bis zu813 Euro bzw. 69 Prozent des Versicherungsbeitrags, ein Pendler bis zu 495 Eurobzw. 61 Prozent. Für einen Rentner liegt die mögliche Ersparnis bei 294 Euro imJahr.Mit innovativem FotoCHECK in zwei Minuten die Kfz-Versicherung wechselnCHECK24 hat den innovativen FotoCHECK (https://www.check24.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/innovation-fotocheck%3A-kfz-versicherung-wechseln-in-zwei-minuten--1507/) entwickelt, der den Kfz-Versicherungsvergleich stark vereinfachtund beschleunigt. Kunden fotografieren oder scannen einfach ihren bestehendenVersicherungsschein oder ihre Beitragsrechnung und alle verfügbaren Angabenwerden automatisch übernommen. So sparen sie sich die mühsame Dateneingabe vonüber 50 Merkmalen und ein Versicherungsvergleich bzw. -wechsel ist damit in nurzwei Minuten möglich.Euro am Sonntag: CHECK24 ist bestes Vergleichsportal für Kfz-VersicherungenCHECK24 ist das beste Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen (https://www.check24.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/%E2%82%ACuro-am-sonntag%3A-check24-ist-bestes-vergleichsportal-fuer-kfz-versicherungen-1279/) . Das ergab eineUntersuchung von Euro am Sonntag zusammen mit dem Deutschen Kundeninstitut(DKI).2) Neben dem Gesamtsieg entschied CHECK24 die Teilkategorie Preis/Leistungmit großem Abstand für sich. Über die zwölf betrachteten Beispielprofile hinwegkönnen Verbraucher beim Münchner Vergleichsportal am meisten sparen. Auch in der