Ausblick 2021: Bewältigung des Trilemmas

Die größte Herausforderung für die Politik im Jahr 2021 wird darin bestehen, die richtige Balance zwischen drei Aspekten zu finden: der öffentlichen Gesundheit, einer normalen Funktion der Wirtschaft und persönlichen Freiheiten. Da diese Problematik mit dem Ausbruch des Coronavirus aufgekommen ist, kann man erwarten, dass ein Impfstoff die meisten der Probleme lösen würde.

Jeroen Blokland, Head of Multi Asset, Robeco: "Wir glauben, dass 2021 allgemein ein gutes Jahr für riskante Vermögensanlagen wird. In unserem Basisszenario werden Aktien überdurchschnittliche Renditen erzielen. In einem Szenario jedoch, in dem für einen Großteil der Weltbevölkerung kein wirksamer Impfstoff gegen das Coronavirus verfügbar ist, ist alles möglich und alle riskanten Vermögensanlagen werden dann negative Erträge abwerfen."

Interessierte LeserInnen finden hier den vollständigen Robeco Ausblick auf das Kapitalmarktjahr 2021.