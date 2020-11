Eat Beyond Global Holdings nimmt Handel an CSE unter Börsenkürzel „EATS“ auf

Eat Beyond nimmt Handel am 17. November auf und meldet Gründung von Portfoliogesellschaften und Investitionsausschuss

Vancouver (British Columbia), 16. November 2020. Eat Beyond Global Holdings Inc. („Eat Beyond“ oder das „Unternehmen“), ein Investment-Emittent, dessen Hauptaugenmerk auf den globalen Sektor der pflanzlichen und alternativen Lebensmittel gerichtet ist, gibt bekannt, dass es die Genehmigung für die Notierung seiner Stammaktien an der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) erhalten hat. Die Stammaktien werden ab 17. November 2020 unter dem Börsenkürzel „EATS“ gehandelt werden.

„Wir haben Eat Beyond gegründet, um es einfach zu machen, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren und Privatanlegern Zugang zu den besten Unternehmen des Sektors zu verschaffen. Dieser Bereich hat ein enormes Interesse seitens des Marktes für Marken wie Beyond Meat verzeichnet, doch das war tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs. Die Vielfalt an Innovationen, die in diesem Sektor stattfinden, ist überwältigend“, sagte Patrick Morris, CEO von Eat Beyond.

Eat Beyond ist der erste Investment-Emittent in Kanada, der sein Hauptaugenmerk ausschließlich auf die Identifizierung und den Erwerb von Beteiligungen an verschiedenen globalen Unternehmen in diesem Sektor richtet, der pflanzliche Proteine, fermentierte Proteine, kultivierte Proteine/Agrarerzeugnisse, Lebensmitteltechnologien, verpackte Konsumgüter sowie Zellkulturen und andere experimentelle Projekte beinhaltet.

Aktuelle Portfoliogesellschaften:

- The Very Good Food Company: Unternehmen für Lebensmitteltechnologien auf pflanzlicher Basis, das eine Vielzahl von Fleisch auf pflanzlicher Basis und anderen Lebensmittelalternativen konzipiert, entwickelt, produziert, vertreibt und verkauft, einschließlich The Very Good Butcher-Produkte

- Eat JUST Inc.: Ein Lebensmitteltechnologie-Unternehmen und Hersteller von JUST Egg. JUST-Produkte sind zurzeit in den meisten großen Lebensmittelketten in den USA erhältlich und können online über Amazon Prime Now, Amazon Fresh, Instacart und Walmart gekauft werden.

- TurtleTree Pte. Ltd.: TurtleTree ahmt die vollständige Zusammensetzung, die Funktionalität und den Geschmack von Milch nach, indem es neueste, bahnbrechende Innovationen anwendet. Es ist bestrebt, diese mehrere Milliarden Dollar schwere Industrie zu revolutionieren und gleichzeitig seinen CO2-Fußabdruck zu verringern sowie Millionen von Menschen Zugang zu sichereren, zuverlässigeren und qualitativ hochwertigeren Milchprodukten zu verschaffen.