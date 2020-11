AUTOCRYPT bringt C-V2X-Lösung auf den Markt, die Interoperabilität mit den chinesischen C-SCMS-Standards demonstriert

SEOUL, Südkorea, 26. November 2020 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT Co., Ltd., ein führender Anbieter von V2X-Sicherheitslösungen, gab die Einführung seiner neuen C-V2X-Lösung bekannt, die die Chinese Secure Credential Management System-Standards (C-SCMS) unterstützt. AUTOCRYPT erhielt von der C-V2X-Arbeitsgruppe der Chinesischen Akademie für Informations- und Kommunikationstechnologie (CAICT) im Rahmen des neuen IMT-Standards für 5G-Netze, -Geräte und -Dienste (International Mobile Telecommunication-2020, IMT-2020(G5)) Verifizierungstests bezüglich der Kompatibilität.

China ist derzeit weltweit führend in der Nutzung der LTE-Kommunikation und hat derzeit die drittbest verkaufte Automobilmarke auf dem Markt. Die Nation hat sich in der Automobilindustrie auf einen fortschrittlichen Weg begeben, indem sie das LTE-V2X-Kommunikationssystem im ganzen Land standardisiert und die Implementierung der LTE-basierten C-V2X-Technologie anstelle der Dedicated Short-Range Communications (DSRC) in C-ITS-Projekte verbindlich vorgeschrieben hat. China hat den aktiven Einsatz der Technologie gefördert und bereits mit Demonstrationen der C-V2X-Technologie in 30 Regionen begonnen. Die Städte Wuxi, Tianjin und Changsha wurden als erste Hauptstädte des Landes zu C-V2X-Kommerzialisierungsgebieten ernannt, die sich in einer bedeutenden Entwicklung befinden.