6,4 Millionen Menschen lebten in Deutschland 2019 in überbelegten Wohnungen

Wiesbaden (ots) - - Überbelegungsquote in Deutschland rund 9 Prozentpunkte unter

EU-Durchschnitt (17,1 %)



- Rund 340 000 Menschen mehr als im Vorjahr wohnten in Deutschland auf zu engem

Raum



- Alleinlebende, Armutsgefährdete, Alleinerziehende und Kinder

überdurchschnittlich häufig betroffen





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Aktivitäten außerhalb der eigenen vier Wände sind zurzeit wegen der Maßnahmenzur Bekämpfung der Corona-Pandemie stark eingeschränkt. Besonders belastend kanndas für Menschen sein, die in überbelegten Wohnungen leben. In Deutschland warendavon im Jahr 2019 rund 6,4 Millionen betroffen, 340 000 mehr als im Vorjahr.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach aktuellen Ergebnissen derErhebung Leben in Europa (EU-SILC) mitteilt, lag die Überbelegungsquote 2019 inDeutschland mit 7,8 % jedoch immer noch gut 9 Prozentpunkte unter demDurchschnittswert der EU-27 (17,1 %). Als überbelegt gilt eine Wohnung, wenn sieüber zu wenige Zimmer im Verhältnis zur Personenzahl verfügt.Menschen in Städten zunehmend von Überbelegung betroffenDer Trend zum Leben in der Stadt hierzulande zeigt sich auch an der wachsendenZahl von überbelegten Wohnungen. Aufgrund der steigenden Nachfrage, Mieten undWohnungspreise zeigte sich, dass immer mehr Menschen auf wenig Raum leben. Jedeachte Person (12,7 %) wohnte 2019 hier auf zu engem Raum - im Vergleich zu 2010ein Zuwachs von rund 3 Prozentpunkten. Auch in Kleinstädten und Vororten wirdder Wohnraum knapper. 2019 lebten hier 5,5 % der Menschen auf zu engem Raum,2010 waren es noch 4,7 %. Dagegen gibt es auf dem Land einen gegenläufigenTrend. Hier waren 2019 nur 4 % der Wohnungen überbelegt -zuvor waren es noch 4,7%.Alleinlebende, Armutsgefährdete, Alleinerziehende und Kinder besonders betroffenAuch Alleinlebende können auf zu engem Raum wohnen. Ihnen müssen mindestens zweiZimmer, etwa Wohn- und Schlafzimmer, zur Verfügung stehen, damit ihre Wohnungennicht als überbelegt gelten. Rund 12 % der Alleinlebenden wohnten in Deutschlandjedoch auf zu engem Raum. Unter den Haushalten ohne Kinder waren Alleinlebendedamit am häufigsten von Überbelegung betroffen. 5 % der Bevölkerung inHaushalten ab 3 Erwachsenen und nur gut 1 % der Menschen in Haushalten mit zweiErwachsenen lebten in überbelegten Wohnungen.Letztlich wirkt sich das Einkommen eines Haushaltes entscheidend auf die Größeder Wohnung aus. Mehr als jede fünfte (20,5 %) armutsgefährdete Person wohnte2019 hierzulande auf zu engem Raum.Unter Alleinerziehenden und ihren Kindern lag die Überbelegungsquote inDeutschland bei 19 %. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass Kinder