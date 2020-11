Neues Markenbild für atrete

Zürich (ots) - Mit "atrete IT consultants" präsentiert das Schweizer IT

Beratungsunternehmen at rete ag ihr neues Logo und ihren komplett überarbeiteten

Markenauftritt. Dies markiert den Start in eine neue Ära für atrete, die sich

passend dazu agil in Practice Areas organisiert hat. Mit ihrem neuen

Erscheinungsbild präsentiert sich atrete moderner, frischer und

zukunftsgerichtet. Die Umstellung auf den neuen Markenauftritt wurde mit der

Lancierung der Web Seite http://www.atrete.ch abgeschlossen.



"atrete ist bereit für die Zukunft", so Michael Kaufmann, CEO & Managing

Partner, von atrete. "Der neue Auftritt zeigt unsere neue Ausrichtung hin zu

einer umfangreichen IT Beratung unserer Kundschaft in IT- und

Digitalisierungsthemen. In unseren sechs neuen Practice Areas wollen wir einer

der führenden IT-Berater für mittlere und grosse IT Organisationen in der

Schweiz und im angrenzenden Ausland werden. Wir begleiten und betreuen

Unternehmen schon lange rund um die Herausforderungen der IT-Transformation und

Digitalisierung. Dies machen wir nun mit unserem Markenauftritt auch gegen

aussen sichtbar."







symbolisiert für was atrete steht - nämlich "IT consulting". Der

dreidimensionale Diamant, der sich je nach Practice Area im Raum dreht,

symbolisiert die Qualität, Wertigkeit und Beständigkeit der atrete IT

Beratungsleistungen.



Die sechs neuen Practice Areas CIO advisory, IT sourcing advisory, cyber

security, digital workplace & collaboration, cloud und datacenter & connectivity

garantieren für die fachlichen und methodischen Kompetenzen der atrete in diesen

Themengebieten.



Über atrete:



Der Erfolg des Kunden steht im Zentrum der IT-Beratung der atrete. Seit 1997

bietet atrete unabhängige und neutrale IT-Beratung an. Namhafte nationale und

multinationale Kunden vertrauen auf die Beratungsleistungen der atrete

Consultants in den Bereichen CIO advisory, IT sourcing advisory, cyber security,

digital workplace & collaboration, cloud und datacenter & connectivity.



