QuartalsberichtTernitz - 26. November 2020* Umsatz von MEUR 236,4, EBIT vor Einmaleffekten hielt bei MEUR 1,1* Operativer Cashflow auf MEUR 81,3 gesteigert, Nettoliquidität auf MEUR 10,5und Bestand an liquiden Mitteln auf MEUR 322 erhöhtDas Marktumfeld der Oilfield Service-Industrie war in den ersten drei Quartalen2020 von den massiven weltweiten Auswirkungen der COVID-19 Pandemiegekennzeichnet. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO), die imLeitindex ATX der Wiener Börse notiert, war gut ins Jahr gestartet und ergrifffrühzeitig aktive Maßnahmen, um die negativen Effekte zu reduzieren. Daskrisenerfahrene Führungsteam passte je nach lokalen Erfordernissen dieKapazitäten an, fuhr Investitionen zurück und setzte im Rahmen desKrisenmanagements Kosteneinsparungen um. Eine hohe Liquidität und solide Bilanzunterstützen die Position des Unternehmens auch in einem herausfordernden Umfeldund sichern den langfristigen Erfolg.Aufgrund der weltweiten Ausnahmesituation gingen Umsatz und Ergebnis gegenüberder Vorjahresperiode jedoch zurück. Zudem nahm SBO zum 30. Juni 2020 nicht-liquiditätswirksame Wertminderungen von Vermögenswerten beiTochtergesellschaften in Nordamerika in der Höhe von MEUR 20,5 vor, die sich aufdas Ergebnis auswirkten. Der Umsatz von SBO lag in den ersten drei Quartalen desJahres bei MEUR 236,4. Das EBIT vor Einmaleffekten blieb mit MEUR 1,1 positiv.Das EBIT nach Einmaleffekten belief sich auf MEUR minus 19,8, und das Ergebnisnach Steuern betrug MEUR minus 21,3. SBO generierte in den ersten neun Monaten2020 einen operativen Cashflow von MEUR 81,3. Dadurch konnte das Unternehmensogar eine Nettoliquidität von MEUR 10,5 ausweisen. Das Gearing verbesserte sichauf minus 3,5 %. Der Bestand an liquiden Mitteln stieg auf MEUR 322,0 (31.Dezember 2019: MEUR 265,2).SBO-Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann sagt: "Die massiven Auswirkungen vonCOVID-19 auf die Weltwirtschaft haben auch unsere Industrie nicht verschont.Nach der abrupten Talfahrt in der ersten Jahreshälfte haben sich die Ölmärktezwar stabilisiert. Für eine nachhaltige Erholung war die Nachfrage nach Rohöl jedoch weiterhin zu gering. In unserem zyklischen Geschäft sind wirkrisenerprobt und darin geübt, schnell auf geänderte Marktbedingungen zureagieren. Wir haben gezielte Maßnahmen gesetzt und uns auf das aktuelle Umfeld