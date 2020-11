Psyched Wellness Ltd. bestellt Kevin Feeney in seinen Beirat

„Als ich von Jeff und David im Zusammenhang mit der Firma Psyched Wellness und ihrem Interesse am therapeutischen Potenzial des allseits bekannten Fliegenpilzes Amanita muscaria kontaktiert wurde, war ich begeistert“, erklärt Kevin Feeney. „Amanita Muscaria wurde im Laufe der Geschichte immer wieder zur Behandlung von verschiedenen gesundheitlichen Problemen wie Angstzuständen, Schlaflosigkeit, Schmerzen und Entzündungen verwendet. Obwohl dieser Pilz sowohl in der Schulmedizin als auch in der alternativen Heilkunde größtenteils übersehen wurde, sind seine möglichen Anwendungsbereiche vielfältig und noch weitgehend unerforscht. Sein Einsatz in so unterschiedlichen Gebieten wie der Entzugstherapie bei Alkohol- und Benzodiazepinmissbrauch oder der Linderung kognitiver Beeinträchtigungen in Zusammenhang mit der Lyme-Borreliose und Morbus Alzheimer ist vielversprechend. Ich freue mich schon darauf, gemeinsam mit Jeff, David und dem gesamten Team von Psyched Wellness dieses unterschätzte Heilmittel zu erforschen und ein qualitativ hochwertiges Produkt auf den Markt zu bringen.“

Kevin Feeney, PhD, JD, ist Kulturanthropologe und Anwalt und derzeit als Programmdirektor und Instructor für interdisziplinäre Studien/Sozialwissenschaften an der Central Washington University beschäftigt. Zu seinen primären Forschungsinteressen zählen die Sondierung der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Zusammenhang mit dem religiös und kulturell motivierten Einsatz von psychoaktiven Substanzen, mit Schwerpunkt auf Peyote und Ayahuasca, sowie die Erkundung moderner und traditioneller Anwendungsbereiche von Amanita muscaria, wobei hier sein besonderes Augenmerk auf der medizinischen Nutzung und der entsprechenden Aufbereitungsmethoden liegt. Der Experte hat vor kurzem einen Sammelband zu Amanita muscaria („Fly Agaric: A Compendium of History, Pharmacology, Mythology, and Exploration“) herausgebracht und kann auf Publikationen in den Fachzeitschriften International Journal of Drug Policy, Journal of Psychoactive Drugs, Human Organization, und Curare sowie in weiteren Büchern und Zeitschriften verweisen (Forschungsartikel und andere Schriftstücke finden Sie unter: https://www.researchgate.net/profile/Kevin_Feeney). Er ist zurzeit Board-Mitglied des Cactus Conservation Institute, das sich dem Studium und der Erhaltung schützenswerter Kakteen widmet, sowie Mitglied des Chacruna’s Council for the Protection of Sacred Plants.