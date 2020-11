Colt Data Centre Services heißt neuen Bereichsleiter Energie und Nachhaltigkeit willkommen

Teil der künftigen Aufgaben von Balloch wird es sein, die globale Energie- und Nachhaltigkeitsstrategie von Colt DCS voranzutreiben. Dabei wird er an entscheidender Stelle dafür sorgen, dass im Zuge der weltweiten Expansion nachhaltiges Handeln höchsten Stellenrang hat. Balloch wird außerdem für die Einhaltung der übergeordneten Nachhaltigkeitsvorgaben zuständig sein. Colt DCS plant mehrere neue und bahnbrechende Initiativen. Fortan gelten globale wissenschaftsbasierte Zielvorgaben für CO 2 -Vermeidung, und es wird konsequent auf Strom aus erneuerbaren Quellen und Abfallwiederverwendung umgestellt. Passend zu einem Unternehmen, das sich stärker an den Kundenbedürfnissen orientieren will als jeder andere Rechenzentrum-Provider, positioniert sich Colt DCS als starker, vertrauenswürdiger Partner, der seine Kunden bei der Verwirklichung ihrer eigenen Nachhaltigkeitsziele unterstützt.

Balloch kann auf mehr als 12 Jahre Erfahrung im Energie- und Nachhaltigkeitsmanagement verweisen. In seiner vorherigen Tätigkeit als Leiter des Energie- und Umweltbereichs von British Telecom war er verantwortlich für das Umweltrisiken- und CO 2 -Programm sowie für die Planung und den Aufbau der Netzwerk- und Rechenzentrumsanlagen.

Balloch nennt triftige Gründe für seinen Wechsel zu Colt DCS: „Hyperscale-Rechenzentren gewinnen rasant an Bedeutung und sind ein äußerst interessantes Betätigungsfeld. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Wendepunkt angelangt, an dem sich Nachhaltigkeit und CO 2 -Reduzierung als maßgebliche Strategietreiber forcieren lassen. Jetzt ist die richtige Zeit dafür. Die Geschäftsleitung von Colt DCS unterstützt mich in hohem Maße, und ich bin zuversichtlich, dass andere Anbieter dem Beispiel von Colt DCS bald folgen. Die Branche wandelt sich, und ich möchte ganz vorne dabei sein."

„Es ist großartig, in dieser spannenden Phase Teil des Colt DCS-Teams zu werden", so Balloch weiter. „Wir möchten alle internationalen Standorte auf nachhaltigen Betrieb umstellen und arbeiten intensiv an der Verwirklichung unserer Unternehmensziele. Ich bin gespannt, was wir in den kommenden Monaten und Jahren erreichen können."

Auch Niclas Sanfridsson, der CEO von Colt DCS, kommentiert die Ernennung: „Wir sind hocherfreut, Scott im Colt DCS-Team begrüßen zu dürfen. Er bringt langjährige Erfahrung mit und kennt sich bestens mit den Themen Energie und Nachhaltigkeit aus. Wir möchten umweltfreundlicher werden und setzen deshalb neue Zielprioritäten. Scott wird da höchst wertvoll für uns sein."

Weitere Informationen zu Colt DCS erhalten Sie unter http://www.coltdatacentres.net .

Über Colt DCS

Colt Data Centre Services bietet seinen Kunden im europäischen und asiatisch-pazifischen Raum unübertroffenen Service und operative Exzellenz in puncto Entwicklung, Aufbau, Bereitstellung und Betrieb von Hyperscale-Rechenzentren und hybriden Cloud-Lösungen.



Seit über 25 Jahren hat sich Cloud DCS als führender Betreiber von großen Rechenzentren etabliert. Dazu gehören 26 hochmoderne, Carrier-neutrale Rechenzentren in 18 Städten, die rund um die Uhr Sicherheit und Support in der jeweiligen Landessprache bieten.

Unsere Connectivity- und Colocation-Lösungen geben unseren Kunden die Freiheit und Flexibilität, das Wachstum ihres Unternehmens zielgerichtet zu planen – immer mit der Gewissheit, dass sie mit ihrer Strategie bestens für die Anforderungen von morgen gerüstet sind. http://www.coltdatacentres.net/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/821066/Colt_Data_Centre_Services_Logo.jpg