Nabaltec AG bestätigt vorläufige Zahlen für das dritte Quartal 2020 mit einem verbesserten EBIT und moderatem Umsatzzuwachs im Vergleich zum Vorquartal

Schwandorf, 26. November 2020 - Die Nabaltec AG hat auch im dritten Quartal deutliche Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu spüren bekommen, konnte gleichzeitig deren Effekte bei Umsatz und vor allem Ergebnis aber deutlich stärker eingrenzen. So hat Nabaltec im dritten Quartal einen Umsatz in Höhe von 37,1 Mio. Euro nach 36,4 Mio. Euro im Vorquartal und 43,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum erzielt. Das operative Konzernergebnis EBIT lag im dritten Quartal 2020 bei 2,9 Mio. Euro nach -0,4 Mio. Euro im Vorquartal und 4,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. In den ersten neun Monaten 2020 erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von 118,9 Mio. Euro nach 141,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das EBIT belief sich auf 5,0 Mio. Euro (Vorjahr: 17,3 Mio. Euro). Gleichzeitig ist es gelungen, in den ersten neun Monaten 2020 einen Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 20,1 Mio. Euro und damit nahezu auf Vorjahresniveau (21,4 Mio. Euro) zu erzielen, die Eigenkapitalquote von 41,3 % (31.12.2019) auf 43,5 % zu steigern, deutliche Kosteneinsparungen zu realisieren und sich damit insbesondere im Hinblick auf die anhaltende COVID-19-Pandemie noch krisenresistenter aufzustellen.

"Wir waren sowohl im zweiten als auch im dritten Quartal mit einem deutlich spürbaren Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum konfrontiert und sind durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in der Ergebnisentwicklung deutlich belastet", berichtet Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. "In den vergangenen Monaten konnten wir unsere Kostenstrukturen anpassen und haben Investitionen im laufenden Geschäftsjahr auf einen notwendigen Erhaltungsumfang reduziert. Es ist uns damit auch gelungen, ein positives operatives Ergebnis im dritten Quartal zu erzielen."