Extraktionsgesellschaft Pure Extractions Technologies steigt in den Milliardenmarkt funktionaler Pilzprodukte ein!

Wie Pure Extracts anmerkt, war auch von institutioneller Seite zuletzt verstärktes Interesse am Bereich Psychedelika im Allgemeinen und and vielversprechenden Pilzwirkstoffen wie Psilocybin im Besonderen zu beobachten. Psilocybin wird derzeit in zahlreichen Studien in Bezug auf sein Behandlungspotenzial u.a. bei Depressionen, Beklemmungen, posttraumatischer Belastungsstörung, bipolarer Störung, Alzheimer und Abhängigkeiten untersucht. Und auch die Haltung der US-amerikanischen FDA (Food and Drug Administration) scheint sich aufzuweichen, nachdem dieses Jahr bereits erste Forschungserfolge erzielt wurden. Jüngsten Berichten zufolge soll zudem der Markt für funktionale Pilze insgesamt schon 2024 ein Volumen von 34,3 Mrd. USD erreichen und dabei ein respektables Wachstum von 8% pro Jahr verzeichnen!

Das Interesse an funktionalen und medizinisch wirksamen Pilzen steigt weltweit rasant und die Aussichten für den Sektor sind dementsprechend hervorragend. Das hat auch die Cannabis- und Hanfextraktionsgesellschaft Pure Extracts Technologies (CSE PULL / WKN A2QJAJ) erkannt und treibt den Eintritt in diesen vielversprechenden Markt mit Hochdruck voran.

Kein Wunder also, dass Pure Extracts die Ausweitung des Geschäftsmodells in den Bereich Pilzrezepturen in Angriff nimmt und dabei Extraktionsverfahren anwendet, die nachgewiesenermaßen mit der vorhandenen Infrastruktur des Unternehmens kompatibel sind. Dabei arbeitet das Unternehmen eng mit seinem wissenschaftlichen Berater Dr. Alexander MacGregor zusammen, dem Begründer des Toronto Institute of Pharmaceutical Technology, um bioverfügbare Produkte und neuartige Verabreichungsmethoden wie Tabletten, Kapseln und Esswaren zu entwickeln.

Vereinbarung mit führender, kanadischer Mushroom-Marke

Pure Extracts sieht zudem eine große Chance, zu einem bedeutenden Extraktionspartner bei der Kommerzialisierung funktionaler Pilzprodukte zu werden – und hat dazu auch schon eine Absichtserklärung mit einer der führenden Wellness- und Mushroom-Marken Kanadas abgeschlossen! Ziel ist es, gemeinsam mit dem neuen Partner durch den Zusatz von CBD (Cannabidiol) verbesserte Mushroom-Produkte zu entwickeln.

Ein Eintritt in das wachsende Feld der Verarbeitung psychedelisch wirksamer Pilze als Teil der Strategie zur Durchdringung diverser Extraktionsmärkte ist allerdings erst ein späterer Schritt. Erst einmal will Pure Extracts drei funktionale Produkte unter Nutzung von Pilzsorten wie „Löwenmähne“, des Vitalpilzes Coriolus und Reishi schaffen. In der Kräutermedizin werden diese Produkte als gedächtnissteigernd, stressmindernd oder das Immunsystem stützend angesehen.

Das Unternehmen geht davon aus, diese Produkte bereits ab Ende des ersten Quartals 2021 über die eigene E-Commerce-Plattform anbieten zu können. Mit der Schaffung dieser Produkte unter dem Markennamen Pure Mushrooms sollen nicht nur Umsätze generiert werden, sie sollen auch die Verfahrensweisen und Fähigkeiten von Pure Extracts bestätigen und zusätzliche Produkte vorbereiten.

CEO Ben Nikolaevsky fasst den Ansatz zusammen: „Der Einstieg in die Pilzextraktion ist eine offensichtliche und aufregende Gelegenheit, unsere fortschrittliche Technologie und bewährten Fähigkeiten wirksam zu nutzen.“ Der Experte verweist zudem auf die seiner Ansicht nach unübersehbaren Ähnlichkeiten zum Cannabissektor bzw. dessen Weg zur Legalisierung sowohl als Medizin als auch als Genussmittel. Wie auch wir, ist Herr Nikolaevsky der Ansicht, dass der sofortige Eintritt in diesen aufstrebenden Sektor das Potenzial hat, für alle Beteiligten „immense“ Werte zu schaffen! Wir werden weiter berichten.

