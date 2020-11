Startschuss für das COMET-Projekt: LKR

Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen führt österreichweites Konsortium an



Ranshofen/Wien (APA-ots) - Großer Erfolg für das LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen des AIT Austrian Institute of Technology: Mit der Förderzusage für das COMET-Projekt "We3D" (Wire-based additive manufacturing - materials and technologies - for 3D metal structures of the future) wird nun ein umfassendes Forschungsvorhaben im Bereich der industriellen additiven Fertigung realisiert. Unter der Leitung des LKR wird ein breit aufgestelltes Konsortium aus Forschungs- und Industriepartnern in den kommenden Jahren das so genannte

"Wire-based Additive Manufacturing" (WAM)auf eine neue Stufe heben.

Zwtl.: Additive Manufacturing als Fertigungsverfahren der Zukunft