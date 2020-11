Weihnachten 2020 - Deutsche bleiben stationärem Handel treu (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Christmas Survey

https://ots.de/WSdmU8

--------------------------------------------------------------



München (ots) -





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Sparkurs fürs Fest: Das geplante Weihnachtsbudget reduziert sich im Vergleichzum Vorjahr fast um die Hälfte.- Die Wunschliste bleibt traditionell, Geschenke kaufen deutsche Konsumentenjedoch trotz Pandemie bevorzugt im stationären Handel.- Ein Viertel der Befragten startet mit der Geschenksuche bereits im November,11 Prozent shoppen am Black Friday.Die Weihnachtstage rücken näher, doch die vorweihnachtliche Stimmung istgetrübt. Pandemiebedingte Einschränkungen lassen lieb gewonneneWeihnachtsbräuche verblassen. Welchen Einfluss all diese Veränderungen auf dasKonsumverhalten haben, zeigt der Deloitte Christmas Survey 2020.Ausgabenniveau sinkt im Vergleich zum VorjahrAnders als in den Vorjahren planen deutsche Verbraucher, ihr Weihnachtsbudget indiesem Jahr stark zu reduzieren: Aufgrund der derzeitigen Abstriche bei Reisen,Freizeitaktivitäten und Restaurantbesuchen hat sich der Kostenrahmen mit 343Euro im Vergleich zum Vorjahr (642 Euro) fast halbiert. Auch beim Kauf vonGeschenken wird gespart: Die Befragten wollen statt 194 (2019) dieses Jahr nurnoch 168 Euro ausgeben."In den letzten Jahren konnten wir bei den geplanten Weihnachtsausgaben einstabiles Niveau beobachten. Aufgrund der COVID-19-Pandemie möchten in dieserWeihnachtssaison jedoch 57 Prozent der Deutschen weniger Geld ausgeben",beschreibt Karsten Hollasch, Partner und Leiter Consumer Business bei Deloitte,die Ergebnisse. "Als Grund für den Sparkurs gaben 46 Prozent diepandemiebedingten Einschränkungen und 30 Prozent die wirtschaftlicheUnsicherheit an. Als weitere Faktoren wurden allgemeines Sparen und eingeringeres verfügbares Einkommen genannt."Auch in anderen europäischen Ländern sinkt das Ausgabenniveau zur Weihnachtszeitrapide: In Spanien (361 EUR), Italien (255 EUR) und den Niederlanden (205 EUR)flauen die geschätzten Weihnachtsausgaben ebenfalls um die Hälfte ab. In Polenist der Rückgang mit rund einem Drittel nicht ganz so stark.Top 5 der begehrtesten Geschenke 2020Trotz Sparkurs möchten die Verbraucher in Deutschland nicht auf die Bescherungverzichten. Ein Drittel der Kinder und Jugendlichen kann sich auf Spiele, Bücheroder Puppen freuen. Viele von ihnen werden auch Geld (28 Prozent), Bekleidung(18 Prozent), elektronische Gadgets (11 Prozent) oder Kosmetikartikel (9Prozent) unter dem Weihnachtsbaum finden.Was wünschen sich die Befragten in diesem Jahr selbst zu Weihnachten? 44 Prozentder weiblichen und 37 Prozent der männlichen Studienteilnehmer bevorzugen