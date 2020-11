Frankfurt am Main (ots) - Die Automotive-Branche befindet sich bereits mitten in

einer historischen Transformationsphase. Dabei ist E-Mobility nur eine von

vielen Herausforderungen, um in eine erfolgreiche Zukunft zu fahren. Die

Management- und Technologieberatung BearingPoint und dla digital leaders

advisory erläutern in neun Thesen, welche vielschichtigen Themen die

Automotive-Konzerne meistern müssen und welche massiven Veränderungen auf den

Arbeitsmarkt und die Kompetenzprofile in der Automobilbranche zukommen.



Megatrends wie E-Mobilität, Digitalisierung und die zunehmende Automatisierung

haben die Automotive-Branche in den letzten Jahren zu großen

Strukturveränderungen veranlasst. Damit die Neuaufstellung der Unternehmen

gelingt, müssen allerdings zahlreiche Herausforderungen im Verbund gemeistert

werden. Die Veränderungen werden weitreichend sein und neben den Unternehmen

auch den Arbeitsmarkt massiv betreffen. Die Management- und Technologieberatung

BearingPoint hat dazu gemeinsam mit der Personalberatung dla digital leaders

advisory neun zentrale Herausforderungen für die Automotive-Branche definiert

und die wichtigsten Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Transformation

erarbeitet:







hochentwickelte Cloud-Architekturen und der Bedarf an Arbeitskräften mit

breit gefächerten Kenntnissen und Fertigkeiten verwischen die klassische

Trennung zwischen IT und Fachbereichen. IT-Skills sind inzwischen in allen

Bereichen und Abteilungen gefragt. Cross-funktionale, agile Kollaborations-

und Rollenmodelle erfordern eine wesentlich stärkere Beschäftigung mit

Informationstechnologien im gesamten Unternehmen.

2. Neue Anforderungen durch Mobility Services E-Mobilität, Konnektivität und

autonomes Fahren führen zu neuen Anforderungen an Mobilitätsdienstleistungen,

gerade in Bezug auf Infrastruktur, Versicherung, Wartung und Entertainment.

Dadurch werden etablierte Märkte völlig neu definiert. Das eröffnet

Unternehmen einerseits neue Geschäftsmodelle, führt aber auch dazu, dass sie

ihre Prozesse, Organisation und IT an die sich verändernde Marktsituation

anpassen müssen.

3. Software-Innovation: Das digitale Auto Software wird zum vorherrschenden

Faktor für die Produktentwicklung, da der Softwareanteil in den Fahrzeugen

stark zunimmt, während die Hardwarekomplexität in der E-Mobilität abnimmt.

Für Automobilhersteller und -zulieferer bedeutet das einen drastischen Wandel

in den benötigten Qualifikationen und ein zunehmendes Konkurrieren um knappe

IT-Ressourcen. Für die Unternehmen gilt es bei der Software-Innovation

voranzukommen, wollen sie nicht zu reinen Hardware-Anbietern mutieren.



