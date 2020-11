Primavera ist "Attraktiver Arbeitgeber" (FOTO)

Oy-Mittelberg (ots) - Unternehmen, die als vorbildliche Arbeitgeber gelten,

haben es einfacher, qualifizierte Mitarbeiter*innen zu gewinnen und zu halten.

Für den Allgäuer Aromatherapie- sowie Bio-& Naturkosmetikanbieter PRIMAVERA

dürfte das in Zukunft noch leichter sein: Das internationale Forschungs- und

Beratungsinstitut Great Place to Work® hat den mittelständischen Bio-Pionier

gerade als "attraktiven Arbeitgeber" zertifiziert.



Das Unternehmen, das derzeit 247 Mitarbeiter*innen am Firmensitz beschäftigt,

verbucht hinsichtlich der Arbeitsplatzkultur ein hohes Grundvertrauen bei den

Befragten: Es wurde hervorgehoben, dass man sich als Individuum und vollwertiges

Mitglied geschätzt fühle. Die Arbeit bei PRIMAVERA ist den Mitarbeiter*innen

somit viel wert und sehr wichtig. Die Befragten bestätigten eine Kultur

gegenseitiger Unterstützung und des vertrauensvollen Miteinanders und sehen die

Gründer und Geschäftspraktiken als vorbildlich an.





In Bezug auf das Markenimage werde PRIMAVERA ebenfalls sehr positiveingeschätzt, dies ergäben die Kommentierungen in den Freitextfeldern, so derZertifizierer. Seit 1. November 2020 darf PRIMAVERA das Siegel "Great Place toWork® Certified" führen und wird damit als "Attraktiver Arbeitgeber" bestätigt.Nun heißt es, die Erkenntnisse weiter zu interpretieren, im Unternehmen zuimplementieren und sich insgesamt weiter zu verbessern.Der Bio-Hersteller von hochwertigen Aromatherapieprodukten nahm das erste Mal ander Zertifizierung teil. Knapp 80 Prozent der PRIMAVERAs hatten sich an derdigitalen und anonymen Befragung im Sommer 2020 beteiligt. Dies liege deutlichüber dem Schnitt, so das Feedback des Beratungsinstituts, das sich mit derZertifizierung für die Verbesserung der Arbeits- und Unternehmenskultureinsetzt."Wir freuen uns sehr, dass die Auswertung so positiv ausfällt", kommentiertPRIMAVERA-Unternehmensmitgründer und Geschäftsführer Kurt L. Nübling dieZertifizierung. "Gegenseitiger Respekt, vertrauensvoller Umgang und gegenseitigeUnterstützung sind seit Anbeginn maßgebliche Säulen unserer besonderenPRIMAVERA-Unternehmenskultur. Das war uns immer sehr wichtig und wird aufAugenhöhe gelebt. Dass dies nun im Rahmen der Zertifizierung Great Place toWork® abteilungsübergreifend so eindeutig vonseiten unserer Mitarbeiterinnen undMitarbeiter gespiegelt wurde, berührt mich sehr. Unser Dank gilt jeder und jedemEinzelnen von uns."Unternehmensmitgründerin Ute Leube ergänzt: "Die Befragung zeigt einbeeindruckendes Grundvertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserUnternehmen, in uns als Gründer und unsere Führungskräfte. Wir tauschen uns