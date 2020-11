Pandemie verstärkt Abwärtsspirale bei Automobilzulieferern - Umsatzrückgang 2020 zwischen 15 und 20 Prozent (FOTO)

München/Frankfurt (ots) -



- Operative Gewinnmarge sinkt im ersten Halbjahr 2020 auf historisches Tief von

1,7 Prozent

- Vorkrisenniveau bei Autoverkäufen in Nordamerika und Europa erst nach 2026

wieder erwartet

- Zulieferer müssen Restrukturierung und strategische Neuausrichtung

ausbalancieren



Elektromobilität, autonomes Fahren und die Digitalisierung des Autos: Der

technologische Wandel setzt die Gewinnmargen der Automobilzulieferer unverändert

unter Druck. Gleichzeitig hat die Covid-19 Pandemie diese Abwärtsspirale weiter

verstärkt. So brechen die Umsätze in diesem Jahr im Vergleich zu 2019 global im

Durchschnitt um 15 bis 20 Prozent ein. Die operative Gewinnmarge ist im ersten

Halbjahr 2020 auf nur noch 1,7 Prozent gefallen. Wie stark die Pandemie die

Automobilzulieferer trifft, zeigen die Ergebnisse der "Global Automotive

Supplier Study 2020", die Roland Berger in Zusammenarbeit mit der US-

Investmentbank Lazard erstellt hat. Für die Studie wurden Leistungsindikatoren

von rund 600 global agierenden Zulieferern analysiert.







Die Automobilzulieferer können sich vor allem dank des schnellen Aufholprozesses

in China finanziell stabilisieren", sagt Felix Mogge, Partner bei Roland Berger.

"Allerdings fehlt vielen Zulieferern nach dem Einbruch das Kapital für die

notwendige technologische Transformation."



Schlechte Kennzahlen wirken sich auf Bonität aus



Insgesamt wird der Corona-Schock die Automobilindustrie noch lange beschäftigen.

So wird der Höchststand an weltweit verkauften Pkw aus dem Jahr 2017 (94,3 Mio.)

voraussichtlich erst wieder 2026 erreicht. In Europa und in Nordamerika wird es

noch länger dauern, während sich China und Südamerika schneller erholen.



In Verbindung mit den rückläufigen Kennzahlen wirken sich diese Prognosen

negativ auf die Bonität der Automobilzulieferer aus. "Wir konnten bereits 2019

beobachten, dass Banken bei der Kreditfinanzierung restriktiver werden", sagt

Christof Söndermann, Managing Director bei Lazard. "In den vergangenen Monaten

mussten sich viele Zulieferer mit der Abstufung ihrer Bonität am Finanzmarkt

auseinandersetzen. Das hat den finanziellen Druck weiter erhöht."



Lehren aus der Zeit nach der Finanzkrise 2008/09



Die aktuelle Situation lässt sich am ehesten mit der Finanzkrise in den Jahren

2008 und 2009 vergleichen. In der anschließenden Periode haben einige

Automobilzulieferer überdurchschnittlich profitiert. "Wir haben vier

allgemeingültige Merkmale identifiziert, die für den Erfolg nach der Finanzkrise

entscheidend waren", sagt Felix Mogge. "Zulieferer können sich daran orientieren Seite 2 ► Seite 1 von 2



