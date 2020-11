Prüforganisationen begrüßen neues Gesetz für überwachungsbedürftige Anlagen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - +++ Eigenständiges Gesetz sorgt für Klarheit und gewährleistetangemessene Sicherheit +++ TÜV-Verband: Nachbesserungen im BereichCybersicherheit von technischen Anlagen notwendig +++ Anlagensicherheitsreport2020: Gefährliche Mängel bei 4.200 Aufzügen +++ Übergangsfrist für Nachrüstungder Notrufsysteme läuft im Dezember ab +++Die Prüforganisationen begrüßen die geplante gesetzliche Neuordnung derSicherheitsprüfungen überwachungsbedürftiger Anlagen wie Aufzüge, Anlagen mitBrand- und Explosionsgefahr oder Dampf- und Druckanlagen, fordern aberinhaltliche Nachbesserungen beim Schutz vor Cyberangriffen. "Mit einem eigenenGesetz für überwachungsbedürftige Anlagen wird mehr Klarheit für Hersteller,Betreiber und Prüforganisationen geschaffen", sagte Dr. Joachim Bühler,Geschäftsführer des TÜV-Verbands (VdTÜV), bei der Vorstellung des"Anlagensicherheitsreports 2020". "Das Gesetz stärkt die regelmäßige Prüfung derAnlagen im laufenden Betrieb durch unabhängige Überwachungsstellen undgewährleistet damit ein angemessenes Sicherheitsniveau für Arbeitnehmer undandere Personen, die sich im Umfeld der Anlagen aufhalten." Eine weitereVerbesserung sei, dass im Zuge der Neuordnung die Anforderungen an dieZugelassenen Überwachungsstellen (ZÜS) künftig bundeseinheitlich geregeltwerden. Damit werden die unterschiedlichen Vorgaben aus 16 Bundesländernabgelöst, was erheblichen organisatorischen und finanziellen Aufwand verursachthat. Zusätzliche Regelungen fordert der TÜV-Verband im Bereich derCybersicherheit. "Die digitalen Steuerungen moderner Anlagen in der Industrieoder in der Gebäudetechnik sind Einfallstore für kriminelle Hacker, dieverheerende Schäden anrichten können", sagte Bühler. "Vor dem Hintergrund derzunehmenden Vernetzung im Internet of Things muss bei technischen Anlagen dieIT-Sicherheit stärker berücksichtigt werden." So sollten unabhängigePrüforganisationen unter anderem prüfen können, ob die Steuerungssoftware einerAnlage einwandfrei funktioniert und die aktuellste Version verwendet wird. Eineausführliche Kommentierung des Gesetzentwurfes hat der TÜV-Verband im Rahmen derVerbändeanhörung vorgenommen.Anlagensicherheitsreport: Hohe Mängelquoten bei Aufzügen und TankstellenDie aggregierten Ergebnisse der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen aller inDeutschland tätigen Third-Party-ZÜS fließen in den Anlagensicherheitsreport(ASR) ein, der einmal pro Jahr vom TÜV-Verband herausgegeben wird. Zu denüberwachungsbedürftigen Anlagen gehören neben Aufzügen auch Druckbehälteranlagenwie Gasspeicher und Dampfkessel sowie bestimmte Anlagen in brand- und