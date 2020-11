Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät AddSecure bezüglich des Kaufs der International Security Group GmbH

AddSecure, ein führender europäischer Anbieter von erstklassigen IoT-Lösungen mit Schwerpunkt auf sichere Kommunikation und Daten, gab kürzlich bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme der International Security Group GmbH ("ISG"), einem führenden deutschen Pionier im Bereich technologiegetriebener Videoüberwachung als Dienstleistung, geschlossen hat. ISG bietet ein umfassendes Portfolio mobiler Videoüberwachungslösungen an, die unter dem Namen Video Guard an Kunden in Branchen wie Bauwesen, Logistik und Infrastruktur vermarktet werden. Mit der Übernahme steigt AddSecure in den attraktiven Videoüberwachungsmarkt ein, einem Wachstumsmarkt mit großem Potenzial. Es wird erwartet, dass der Markt für mobile Videoüberwachung in Deutschland, dem Kernmarkt von ISG, um mehr als 30% p.a. wachsen wird, wobei ähnliche Wachstumsraten in anderen europäischen Ländern möglich sind, da die Märkte noch relativ jung sind.

AddSecure, Anfang der 1970er Jahre gegründet, beschäftigt heute mehr als 830 Mitarbeiter in 15 Ländern. AddSecure hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, und verfügt über regionale Niederlassungen sowie ein Netzwerk von Vertriebspartnern in ganz Europa. AddSecure befindet sich mehrheitlich im Besitz von Fonds, die von Castik Capital, einem europäischen Private Equity Fond, verwaltet werden.



Willkie beriet im Zusammenhang mit allen Aspekten der Transaktion in Deutschland und KNPZ Rechtsanwälte zusätzlich im Hinblick auf IP-Themen.



Berater der Transaktion

Das Willkie Team wurde geleitet von dem Partner Dr. Axel Wahl (Corporate M&A, Frankfurt) und umfasste die Partnerin Dr. Bettina Bokeloh (Tax, Frankfurt), den Counsel Dr. Moritz Vettermann (Real Estate, Frankfurt) sowie die Associates Martin Waśkowski (Arbeitsrecht, Frankfurt), Karsten Silbernagel, Philip Thürmer und Fabian Peitzmeier (alle Corporate/M&A, alle Frankfurt).



Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit mehr als 750 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Houston, San Francisco, Chicago, Paris, London, Frankfurt, Brüssel, Mailand und Rom. Der Hauptsitz der Kanzlei ist in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: +1 212 728 8000.



Das Team von KNPZ umfasste den Partner Dr. Kai-Uwe Plath sowie die Associates Matthias Struck, Jan Schäfer und Dr. Enno ter Hazeborg (alle Hamburg).



Frankfurt am Main, 26. November 2020

