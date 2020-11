Ben wurde 2019 von EnBW Innovation und dem Company Builder Bridgemaker gegründet und revolutioniert seitdem mit einer digitalen Service-Plattform den Markt für Flotten-basierte Dienstleistungen. Das Berliner Start-Up beschäftigt inzwischen rund 100 Mitarbeiter*innen an acht Standorten in Deutschland. Neben traditionellen Firmenflotten zählen auch führende Anbieter neuer Mobilitätsanbieter wie MILES, SIXT Share und stadtmobil zu seinen Kunden.

Ben Fleet Services sichert sich Wachstumsfinanzierung in Millionenhöhe Berlin (ots) - Der Mobility-Anbieter Ben Fleet Services erhält in einer Finanzierungsrunde insgesamt 5,5 Millionen Euro von EnBW und dem Versicherungskonzern Baloise. Damit ist der Flottendienstleister eines der wenigen Corporate Ventures, das zwei Großkonzerne als Investoren gewinnen kann. Mit der Finanzierung wird Ben das Wachstum im Heimatmarkt Deutschland sowie im europäischen Ausland vorantreiben.

"Ben zeigt seit der Gründung, dass die Mobilität von morgen einen starken Partner benötigt - und dass Ben genau dieser Partner ist. Die abgeschlossene Finanzierung ist zudem ein Beweis der Vorteile unseres Ökosystem-Gedankens, in welchem wir Corporate Partner miteinander vernetzen damit diese Ihre individuellen Stärken in gemeinsamen Ventures ausspielen können", erklärt Kilian Veer, der verantwortliche Partner bei Bridgemaker.



"Die Hinzunahme der Baloise zu unserem Gründungspartner EnBW unterstreicht das Geschäftsmodell von Bridgemaker - die Kombination unserer Startupmethodiken mit den Vorteilen von Corporate Partnern wie der EnBW und der Baloise. Ich freue mich sehr, dass wir die exzellente Zusammenarbeit mit EnBW und der Baloise Group ausbauen und festigen können", so Henrike Luszick, Gründerin und CEO von Bridgemaker.



Ben wird das neue Kapital der beiden Investoren vor allem dafür nutzen, neue Standorte in Deutschland aufzubauen und die Service-Plattform technologisch weiterzuentwickeln. Anfang 2021 sollen dann die ersten Kunden aus dem europäischen Ausland folgen.



Über Bridgemaker



Bridgemaker ist Europas führender, unabhängiger Corporate Company Builder. Mit einem Team aus erfahrenen Unternehmern und Innovatoren ermöglicht Bridgemaker Unternehmen und Hidden Champions, ihre einzigartigen Wettbewerbsvorteile zu entdecken, indem sie innovative Start-ups außerhalb der engen Grenzen ihres operativen Geschäfts gründen. Im Mittelpunkt des Erfolgs steht die Partnerschaft zwischen dem Team und den Experten der Unternehmensbranche. Bridgemaker wurde 2016 von Henrike Luszick gegründet und hat seitdem mehr als zehn erfolgreiche Ventures aufgebaut.



Über Ben Fleet Services



Ben bietet Fuhrparkmanagern und Flottenbetreibern umfangreiche und flexibel buchbare Dienstleistungen für ihren Fahrzeugpool an. Das Besondere: Über eine digitale Schnittstelle wird das Serviceangebot direkt in die bestehenden Systeme der Kunden integriert und steigert so die Einsatzbereitschaft und Verfügbarkeit der Fahrzeuge. Zum Angebot gehören Services wie Vor-Ort-Reinigung, Tanken und Laden, Instandhaltung, Reparatur und Standortwechsel von Fahrzeugen - egal, ob für einzelne Fahrzeuge oder ganze Fahrzeuggruppen, ob für (E-)Autos, Transporter, Bus und Bahn, Fahrräder und E-Roller.



