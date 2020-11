Continentale Lebensversicherung: Seit 25 Jahren Top-Noten für herausragende Qualität (FOTO) Dortmund/München (ots) - Seit 25 Jahren überzeugt die Continentale Lebensversicherung durch die herausragende Qualität ihrer Produkte. Das bestätigen jetzt unabhängige Experten von Franke und Bornberg. Die Ratingagentur zeichnete anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens Versicherer aus, die sich in dieser Zeit als langfristige Qualitätsführer etablieren konnten. In den Kategorien Arbeitskraftabsicherung und Altersvorsorge ging jeweils eine der Trophäen an die Continentale.

Für den Jubiläumspreis wertete das Analysehaus in einem qualitativen Rückblick aus, welche Versicherer es seit 1995 besonders oft ausgezeichnet hatte. Dabei punktete die Continentale in gleich zwei der fünf betrachteten Kategorien. "Die nachhaltige Qualität unserer Produkte und unsere Innovationskraft gehören zu den Erfolgsfaktoren der Continentale. Preiskämpfe zulasten unserer Versicherten sind nicht unser Stil", betont Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. "Wir freuen uns sehr, dass unsere Strategie durch die aktuelle Auszeichnung von unabhängiger Seite honoriert wird."

An seine bisherigen Erfolge möchte der Versicherer auch in Zukunft anknüpfen. "Wir werden weiter durch unsere seit Jahrzehnten verlässliche Qualität überzeugen. Gleichzeitig bleiben wir am Puls der Zeit", so Dr. Hofmeier. Dass die Continentale innovative Wege geht, beweist sie aktuell mit einer Neuheit in ihren Fonds-Renten. Mit dem investmentorientierten Rentenbezug können Versicherte auch in der Rente von den Chancen der Börse profitieren. Diese Innovation wurde vom Deutschen Institut für Service Qualität jüngst als "Versicherungsprodukt des Jahres" ausgezeichnet.



Weitere Informationen zu den Produkten der Continentale Lebensversicherung gibt es unter https://www.continentale.de/lebensversicherung . Freie Vermittler finden für sie speziell aufbereitete Informationen unter https://makler.continentale.de/lebensversicherung .



Über die Continentale Lebensversicherung AG



Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.

Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892 als Pensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.



Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 827.000 Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 860 Millionen Euro. Verbunden mit ihrer Substanzstärke gehört sie zu den wenigen Lebensversicherern im deutschen Markt, die nach wie vor eine umfassende Produktpalette und langfristige Garantien anbieten. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischen Altersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.continentale.de/ .



