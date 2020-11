Zusätzlicher Veröffentlichungstermin des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 27.11.2020 Nachrichtenagentur: news aktuell | 26.11.2020, 11:30 | 55 | 0 | 0 26.11.2020, 11:30 | Wiesbaden (ots) - Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten

Pressemitteilungen wird das Statistische Bundesamt noch eine weitere

Pressemitteilung in dieser Woche veröffentlichen:



Freitag, 27.11.2020 (um 8.00 Uhr)







+++



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot

des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html



(Nr. N 080) Import von Feuerwerkskörpern, Januar bis September 2020

